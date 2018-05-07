Повара из Армении победили на конкурсе международной кухни в ПСТГУ 

Команды презентовали блюда и творческие номера, характеризующие особенность культуры стран-участниц.
6 мая в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете впервые прошёл конкурс международной кухни. В кулинарных и творческих баталиях участвовали около 100 человек. Это студенты Свято-Тихоновского университета, гости из российских регионов, а также учащиеся московских вузов из Армении, Италии, Китая и Японии. В рамках конкурса 6 команд представили национальные блюда русской, дагестанской, армянской, греческой, французской и японской кухонь. Участники презентовали блюда и творческие номера, характеризующие особенность культуры этих стран. По итогам конкурса в номинации «Лучшая кухня» первое место завоевала команда Армении, в которую вошли представители Союза армян России. — При определении победителя мы учитывали три критерия — внешний вид, качество и вкус приготовленных блюд, — рассказала член жюри Стелла Аванесова. — В другой номинации «Лучший творческий номер» оценивалось наличие костюмов, качество исполнения и умение «зажечь» публику. Победителем стала команда Греции. Конкурсанты мастерски исполнили греческий танец Сиртаки, а затем провели мастер-класс для всех желающих. Свои творческие способности также продемонстрировали детский хореографический ансамбль «Ани» под руководством Арпине Хакобян, аккордеонистка Ангелина Волкова и музыкальный коллектив «С нами пой», сыгравший на гуслях русские народные наигрыши. Студент из Китая Кин Райан исполнил несколько известных английских песен, а студент ПСТГУ Антон Старчик спел на французском языке. По словам проректора ПСТГУ по международной работе протоиерея Георгия Ореханова, конкурс международной кухни прошёл в честь св. Георгия Победоносца, древнего святого, который почитается во многих странах мира. — Он объединяет народы в духе любви, дружбы, радости и мира — всего того, чего нам сегодня так часто не хватает. И данное мероприятие прошло именно под таким знаком, чему мы не можем не радоваться. Могу сказать, что никто из организаторов мероприятия, и я в том числе, не ожидал столь высокого профессионализма от участников. Студенты всё делали сами, и то, как они подготовились, говорит о прекрасном уровне и высоком потенциале, — подчеркнул протоиерей Георгий Ореханов. Конкурс международной кухни, организованный Свято-Тихоновским университетом, станет ежегодным.