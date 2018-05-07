Блюда со всех концов света. Путеводитель по ресторанам Волгограда

ВОЛГОГРАД, 7 мая — РИА Новости Сергей Белоусов . Волгоград строился на пересечении торговых путей с севера на юг и с запада на восток. Поэтому местная кухня вобрала в себя самые разные блюда со всех концов света. Современная городская ресторанная сеть успешно продолжает вековые традиции.

Кукси хаус бар Адрес — Волгоград, улица Двинская, 15 Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — азиатская / корейская

Телефон — +7 (995) 418 77 74 Часы работы: ежедневно — 08:00–23:00 Кукси хаус бар в Волгограде

В отличие от многих сетевых заведений, в «Кукси хаус баре» вы не найдете суши, пиццу и бургеры: здесь подают только настоящую корейскую еду.

С одной стороны, она весьма специфическая, с другой — очень вкусная. В Корее отсутствуют понятия «хлеб», «первое», «второе», «третье» блюдо и все подается вместе с паровым рисом.

Едят его без каких-либо приправ и специй, предварительно размягчив в пиале с холодной водой. Познать все тонкости корейской кухни за один раз сложно, поэтому хозяева заведения адаптировали азиатские блюда под европейские привычки.

Фирменное блюдо «Кукси» в одноименном баре в Волгограде

На первое рекомендуем попробовать холодное кукси, дословно — «бульон, из которого вытягивают лапшу».

Для проголодавшегося футбольного болельщика лучше не придумаешь, ведь общий вес этого блюда — 830 граммов! Съесть столько способен не каждый, поэтому в меню «Кукси хаус бара» имеется облегченная версия «кукси лайт».

Всего в баре подают шесть видов этой лапши.

Пигоди в Кукси хаус баре в Волгограде

В Корее не принято подавать салат, там едят панчу — сет из нескольких видов салатов. На горячее советуем пигоди (по-корейски ванманду) — приготовленные на пару большие «пельмени» с тестом из крахмала и начинкой из мяса, капусты и специй.

Корейские десерты тоже очень интересные: в них не используются заправки животного происхождения, такие как майонез и йогурты.

Только растительные ингредиенты: рис в качестве основы, оливковое или кукурузное масло.

Традиционный чай паричха в Кукси хаус баре в Волгограде

Завершать трапезу, как и в России, полагается чаем, но особенным, корейским. Традиционный чай паричха — на ячмене, который владельцы «Кукси хаус бара» приобретают у волгоградских фермеров.

На сковороде, разогретой до 300 градусов, зерна обжариваются, пока не раскроются. Затем они трижды завариваются, в результате чего чай получается светлый.

Подается этот напиток с медом.

Кукси хаус бар в Волгограде

Заведение, кстати, работает с самого утра, поэтому выпить чашечку кофе и позавтракать тут тоже можно.

Для футбольных болельщиков в «Кукси хаус бар» завезут корейское пиво и водку соджу.

Помимо оригинального вкуса, обещают и оригинальную подачу — с острыми перцем, горохом и другими корейскими закусками.

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"РИС"

Адрес — Волгоград, улица Дзержинского, 20 Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — японская / китайская / итальянская / европейская / паназиатская

Телефон — +7 (8442) 52 52 96 Часы работы: пн-чт, вс — 11:00–02:00, пт-сб — 11:00–07:00 Ресторан «РИС» в Волгограде

Площадку для фан-феста решили разместить на набережной 62-й Армии.

В дни матчей там ожидают до 15 тысяч человек. Всего в 500 метрах от центра футбольных событий расположен ресторан «РИС».

Его хозяева говорят, что готовы принять у себя до 127 человек, а еще около 70 гостей рассадят на летних верандах.

Пицца в ресторане «РИС» в Волгограде

Кухня многонациональная.

Итальянская представлена почти 20 видами пиццы. Повара особенно рекомендуют «Деревенскую»: помимо привычных ингредиентов — тонкого теста с приподнятыми бортами, бекона и моцареллы, тут еще копченая курица, чипсы из жареного лука, отварной картофель и соус кебаби.

Одной вполне хватит на двоих — пицца очень большая и сытная.

Салат с ростбифом в ресторане «РИС» в Волгограде

Интересный пример европейской кухни — салат с ростбифом. Это тонко нарезанная запеченная мраморная говядина с помидорами, печеным болгарским перцем, маринованным красным луком и медово-цитрусовой заправкой с острым соусом шрирача.

Дуо ролл с лососем и угрем в ресторане «РИС» в Волгограде

Для любителей японской кухни ресторан готовит суши, холодные и горячие роллы.

Если спросите официанта, что он посоветует, в ответ, скорее всего, услышите «дуо ролл с лососем и угрем».

Помимо собственно лосося и угря, в рецепте этого ролла — мелко изрубленное мясо сурими, зеленые спаржа и лук, а также пара соусов.

Fresh Diets

Адрес — Волгоград, улица Советская, 43 Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — здоровая еда / сэндвичи / бургеры / фастфуд

Телефон — +7 (8442) 507 111 Часы работы: ежедневно — 07:00–20:00 Набор для диетического питания сервиса по доставке еды Fresh Diets в Волгограде

Устали после футбольного матча и прогулок по городу? Хочется полежать в отеле и отдохнуть?

Тогда прекрасный выбор — Fresh Diets. Это не ресторан и не бар, более того, у заведения даже нет собственного зала, зато очень быстрая доставка вкусной и здоровой еды.

"Король-бургер" сервиса по доставке еды Fresh Diets в Волгограде

Поесть плотно и сытно — закажите «король-бургер».

Между двумя черными булочками — две говяжьих котлеты, бекон, карамелизированный лук, сыр и специальный соус.

Очень сытное блюдо. Предпочитаете менее калорийную еду? Отведайте салат с семгой: лосось, черри, сыр тофу, листы салата, шпинат, руккола, заправка маслом, лаймом и кунжутом.

Салат с семгой сервиса по доставке еды Fresh Diets в Волгограде

Есть и уникальное предложение, точнее — сразу несколько: особые наборы для диетического питания на завтрак, обед, ужин и даже простой перекус, рассчитанные по калорийности, белкам, жирам и углеводам.

Все зависит от предпочтений клиента: один хочет похудеть, другой — очистить организм от шлаков, третий — вегетарианец. На все диетические запросы у Fresh Diets найдутся решения, а для самых привередливых — индивидуальные подборки.

Приезжим из других городов нет никакого смысла набирать подобные сеты впрок у себя дома, в Волгограде проблем с правильной пищей не возникнет.