5 московских ресторанов, где можно поесть краба (и не разориться)

Wine and Crab

«Рыбное место» от братьев Березуцких в самом центре Москвы. Исторический подвал на Никольской превратили в настоящий винный погреб, главным декоративным элементом которого стали бутылки (винные, разумеется). Идея места не только в том, чтобы показать, что вино и краб — идеальная пара, но и в попытке (вполне удачной) доказать, что крабов могут есть не только мультимиллионеры: 100 граммов Опилио в ресторане можно заказать за 250 рублей, те же 100 г камчатского — за 550. Меню Сергей и Иван Березуцкие корректируют один раз в сезон, но делают это креативно и с огоньком, так что, публика соскучиться не успевает. И, кстати, не крабами едиными: обязательно попробуйте в Wine and Crab сыр! Буррату, страчателлу и рикотту производят на собственной ферме, причем, некоторые сорта готовят из молока нубийских коз. Вы точно не хотите это пропустить!

Stone Crab

Еще один «крабовый» ресторан, который расположился на территории культурно-делового пространства «Большевик». На закуску здесь готовят, например, кальмаров с маринованным перцем: вкусно и лаконично. Особый раздел в меню уделен морепродуктам из отечественных водоемов: барабулька из Черного моря, креветки из Мурманска и Магадана, королевский краб с Камчатки и гребешки с Сахалина. С 12.00 до 17.00 по будням в ресторане подают бизнес-ланч, меню которого обновляется каждые две недели. Винная карта впечатляет, а средний чек поднимает настроение: выходит примерно 1500-2000 руб. с человека.

Crabber

Эта бодрая сеть продолжает расширяться и «ловить» все новые районы Москвы. Мы уже рассказывали вам про ресторан в Сити, теперь пришла очередь его недавно открывшегося «младшего брата» на Белой площади. Символ ресторана — краболов со своим уловом: приветливый, простой и гостеприимный. Если вы еще не знали, то у ресторанов Crabber есть своя собственная ферма, где этих самых крабов и разводят. К столу они попадают свежими, вкусными и по цене от 450 руб. за 100 граммов. Помимо крабов, в меню устрицы, морские ежи, гребешки, креветки и прочая морская красота. Запиваем все это хорошо подобранным белым.

«Привет, Crevette!»

«Привет, Crevette!» — новая точка притяжения любителей морепродуктов с авторской кухней от австралийского шефа Джонатана Кертиса. Заведение находится в гастрономическом пространстве Food Store на Рождественке. Девиз «Привет, Сrevette!» — морепродукты по честной цене. И, стоит сказать, слоган отлично работает: нежное мясо камчатского краба запекают в перечном соусе (790 руб.), готовят в виде начинки для (очень вкусной!) брускетты (390 руб.), хрустящих такос (360 руб.) и кроккетов (390 руб.). Одно из фирменных блюд — «богемный завтрак», куда помимо мяса краба, добавляют красную икру, листья шпината и сливочный голландез (390 руб.). Заказать его можно в любое время суток, несмотря на название. В «Привет, Crevette!» нет своей барной карты, но правильное сопровождение к морепродуктам всегда помогут подобрать в дружественном бутик-баре «Савранский» с огромным выбором пива, включая эксклюзивные сорта, расположенным по соседству с маркетом морепродуктов.

«Наволне»

Новый проект от Soho Family на Саввинской набережной. Свежие морепродукты здесь можно заказать прямо с витрины, а приготовить разными способами (включайте фантазию). Мясо голубого краба можно попробовать за 450 рублей (цена за 100 г), а камчатского краба с муссом из авокадо на закуску отдают за 630. Присутствует краб и в салатах, и в пасте, и в брускеттах. Выбирайте, что вам ближе, или заказывайте все, чтобы не мучиться с выбором. Только обязательно оставьте место для меренгового рулета на десерт — он просто бомба! Отдельно хочется похвалить «Наволне» за яркий и по-настоящему летний интерьер: уберать камеру в ресторане категорически не хочется!