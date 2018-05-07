Магазины и кафе курортов Кубани проверят на наличие нелегального алкоголя

О начале мониторинга объектов торговли и общественного питания сообщили в администрации края.

За четыре месяца 2018 года сотрудниками краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя из незаконного оборота уже изъято почти 660 литров продукции.

В период летнего курортного сезона на территории Азово-Черноморского побережья эта работа будет усилена. В зону внимания специалистов попадают магазины, кафе и рестораны. Объекты осматривают на предмет нарушения правил розничной торговли алкоголем, в частности, реализации продукции без лицензий.

— Жители и гости нашего региона должны получать только качественный, безопасный продукт. Поэтому борьбу с нелегальным алкоголем необходимо усилить, — подчеркнул вице-губернатор края Василий Швец . — Предпринимателям, которые выдают непонятную жидкость за качественное вино или другие виды алкоголя, должен быть закрыт путь в бизнес в сферах торговли и общественного питания.

Также заместитель губернатора обратил внимание на факты курения в кафе и ресторанах, несмотря на действующий федеральный закон.