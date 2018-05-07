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Красные пельмени, бургерная и еще одна кофейня. Новые места в Казани
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Красные пельмени, бургерная и еще одна кофейня. Новые места в Казани 

Казанский Портал 2 часа назад
Фото: Казанский Портал
Обзор новых точек общепита на карте города. Встречаем новый ресторан-бар, очередную бургерную и кофейню!
На днях на Тази Гиззата открылся ресторан-бар «Roxbury». Подают традиционные русские блюда нетрадиционного цвета. Красные пельмени, например. Еще есть бизнес-ланчи и много пива.
Еще одна бургерная будет манить нас в недели правильного питания. На Баумана открылась бургерная «Фermer». Та же самая, что довольно давно работает на Чистопольская. Средний чек — 400 рублей.
Веранда «One season» на Пушкина открывает летний сезон. Веранда работает только летом, поэтому большое открытие происходит каждый год, с началом сезона. В прошлом году веранда проработала недолго и прославилась пожаром (никто не пострадал).
Очередная кофейня «Skuratov» открывается на Декабристов. На прилегающей территории будет парковка — заезжать на утреннюю чашечку кофе будет удобнее. Открытие — ранним летом.
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