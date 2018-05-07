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Американские рестораны обязали следить за калориями
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Американские рестораны обязали следить за калориями 

News.ru 2 часа назад
В понедельник в США вступил в силу закон, согласно которому сети ресторанов, насчитывающие более 20 заведений, должны обозначать в меню количество калорий, содержащееся в блюдах.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не могло добиться введения этого закона на протяжении нескольких лет. Постановление должно было вступить в силу в 2015 году, однако трижды откладывалось, чтобы дать индустрии время на подготовку, сообщает CNBC.
Ранее такие крупные сети, как McDonald’s и Starbucks, уже включили информацию о количестве калорий в свои меню.
Комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб отметил, что жители США потребляют треть суточных калорий в различных заведениях, и это количество может снизиться с появлением информации о блюде.
Согласно данным Национального центра статистики здравоохранения, 40% американцев страдают ожирением.
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