Нетаньяху унизил японского премьера на официальном приёме 

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил на торжественный обед к себе в резиденцию премьер-министра Японии Синдзо Абэ и и его супругу Акиэ Абэ во время их визита в страну.
Приём проходил на высшем уровне, все блюда были приготовлены известным израильским поваром Сегевом Моше. Но на десерт подали шоколадные пралине, уложенные внутри небольшой кожаной туфельки, что вызвало у гостей шок.
Дело в том, что в японской культуре нет ничего более презренного, чем обувь. Они снимают её не только у себя дома, но и в офисе.
Представители МИД Японии заявили, что они не занимались одобрением видов блюд, сообщает The Washington Post.
«Мы уважаем шеф-повара и благодарны за его усилия. Он очень креативный», — сообщили в министерстве.
Сама туфля представляет собой произведение искусства. Это работа художника Тома Диксона, сделанная из металла. Его работы известны на весь мир, и в Израиле были впервые представлены в качестве элемента блюда.