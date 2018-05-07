Нетаньяху унизил японского премьера на официальном приёме

Приём проходил на высшем уровне, все блюда были приготовлены известным израильским поваром Сегевом Моше. Но на десерт подали шоколадные пралине, уложенные внутри небольшой кожаной туфельки, что вызвало у гостей шок.

Дело в том, что в японской культуре нет ничего более презренного, чем обувь. Они снимают её не только у себя дома, но и в офисе.

«Мы уважаем шеф-повара и благодарны за его усилия. Он очень креативный», — сообщили в министерстве.

Сама туфля представляет собой произведение искусства. Это работа художника Тома Диксона, сделанная из металла. Его работы известны на весь мир, и в Израиле были впервые представлены в качестве элемента блюда.