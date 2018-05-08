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На Сретенском бульваре открылся гастробар Keepish
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На Сретенском бульваре открылся гастробар Keepish 

Kitchenmag 2 часа назад
Фото: Kitchenmag
Девиз нового гастробара — «От друзей для друзей», сообщает Horeca Magazine.
Гастробар Keepish открыли Дмитрий Спесивов и Федор Любановский, один из основателей Mendeleev Bar. Новое место они определяют как бар с продуманной едой, вменяемыми ценами при максимально высоком качестве продукта и музыкальным сопровождением, создающим настроение Ибицы.
За кухню отвечает британский шеф-повар Оливер Доллард (15 Kitchen + Bar, Sempre), экспериментирующий с сезонными продуктами. В меню три основных раздела: raw, гриль и гастрономия. Первые два работают по принципу конструктора, где можно выбрать морепродукт или мясо и подобрать к ним соус и гарнир. В третьем, авторском разделе — блюда с почерком шефа, такие как морской язык с утиным яйцом пашот и буйабес с соусом руй.
Винная карта, придуманная сомелье Диной Кандауровой, объединяет автохтонные сорта со всего света и биодинамику. Бар с упором на легкие аперитивные коктейли ставила Екатерина Ефимова (Keanu, «Латинский квартал», Cuba Libre, Martinez Bar). За музыку отвечает владелец лейбла Highway Records и музыкальный директор бара Миша Спирит.
Главные материалы в интерьере — кирпич, мох, древесина. В Keepish два зала: в первом — массивная барная стойка, над которой крутится самый большой в России дискошар — гордость бара и символ вдохновения создателей, во втором, более камерном — стол из английской древесины для винных дегустаций и званых ужинов и граффити художницы Натальи Рябовой на стене. Там же планируется оборудовать raw-бар, где команда Оливера Долларда будет готовить свежую рыбу и морепродукты на глазах у гостей.
Адрес: Сретенский бульвар, 1/4
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