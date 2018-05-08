Куда сходить: 10 новых заведений в Москве

Гастрономическая жизнь Москвы чрезвычайно разнообразна. Каждый месяц в столице открываются новые кофейни, бургерные, рестораны итальянской кухни и корнеры известных международных фуд-проектов.

KitchenMag подготовил подборку из 10 новых гастрономических проектов, которые открыли свои двери для гостей в прошлом месяце. Записывайте адреса!

Создатели Saxon + Parole открыли ресторан Dante Kitchen + Bar. Шеф-поваром заведения стал Игнат Куликов, который родился в Гане и вырос в Москве. Игнат долгое время изучал кухню Новой Зеландии — именно новозеландские нотки и преобладают в небольшом, но оригинальном авторском меню.

Адрес: ул. Кузнецкий Мост, 3 Средний счет: 1500 рублей

Точка с израильской едой появилась прямо напротив ГУМа. К ее открытию приложили руку создатели бара Mitzva. В меню вас ждут традиционные закуски и горячие блюда: хумус, фалафель, сабих, шаварма, кебаб.

Адрес: Ветошный пер., 5 Средний счет: 700 рублей

На Цветном бульваре открылся «Цирк». Вместо клоунов и акробатов здесь барное меню с акцентом на вино. Меню небольшое, но с тщательно отобранными позициями, которые можно приобрести по бокалам или по бутылкам. Под вино предлагают закуски: страчателлу с помидорами, тартар из говядины, салат из свежих овощей с молодым сыром.

Адрес: Цветной б-р, 20, стр. 1 Средний счет: 1000 рублей

В Prosecco Bar PR 11 акцент сделали на игристое. Выбрать можно из десятка разновидностей просекко. Есть в винной карте также белые и красные вина. В меню доминируют блюда к аперитиву, среди которых брускетты, тартар, сыры и прошутто, но и голодных накормят — в меню также есть ризотто и кальмар в кляре.

Адрес: ул. Сретенка, 7 Средний счет: 1000 рублей

Команда Soho Family открыла ресторан «Наволне». Премиальный ресторан расположился в особняке на Саввинской набережной. Посетителям открывается завораживающий вид на Москву-реку. На первом этаже можно заказать вино и тапас или кофе и пирожные. На остальных этажах можно отведать авторскую кухню с акцентом на паназиатские блюда.

Адрес: Саввинская наб., 12/8 Средний счет: 2000 рублей

Ресторан русской кухни «Никита» также расположился в особняке. Интерьер соответствует концепции места: здесь есть камины и дровяная печь. В меню есть как традиционные блюда русской кухни, так и авторские позиции: к примеру, жульен из белых грибов, салат «Мимоза» и сельдь под шубой.

Адрес: ул. Большая Никитская, 60, стр. 2 Средний счет: 2000 рублей

Рестораторы Анна Шпак и Василиса Волкова открыли в районе «Таганской» ресторан с поэтичным названием «Крым мой». Кухня представляет собой микс из блюд русской, украинской и греческой кухни, который придумала выпускница кулинарной школы Ragout Ольга Морозенко. Разгуляться есть где: в ресторане 150 посадочных мест.

Адрес: ул. Народная, 15 Средний счет: 1500 рублей

Уильям Ламберти продолжает свою гастрономическую экспансию в столице и не собирается покидать Патриаршие пруды. В прошлом месяце там открылся ресторан Montifiori. При этом сам Ламберти выступает лишь в роли консультанта. Шеф-поваром заведения стал Сергей Андрейченко, который сделал ставку на овощи и морепродукты.

Адрес: ул. Малая Бронная, 21/13, стр. 2 Средний счет: 1500 рублей

Дина Хабирова и Виталий Шиманский открыли ресторан Buro на пятом этаже ЦУМа . Летом здесь откроется веранда, но интерьер радует свежестью уже сейчас: большие окна в пол и светлые тона создают атмосферу. Кухня разнообразна: страчателла соседствует с супом том-ям, хумусом и уткой конфи.

Адрес: ул. Петровка, 2 Средний счет: 2000 рублей

На Montifiori Уильям Ламберти не остановился и порадовал столичных гурманов еще одним заведением CocoLambert. Уточнять его расположение не требуется — конечно же, это Патриаршие пруды. Это модерн-бистро, в котором гармонично сочетается французская и итальянская кухня. Традиционные блюда удивляют авторским исполнением: к примеру, буратта с брокколи и яблоком или салат «Нисуаз» с печенью трески.

Адрес: ул. Малая Бронная, 13 Средний счет: 2000 рублей

Источник фото для тизера: официальна группа ресторана CocoLambert в Фейсбуке.