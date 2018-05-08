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В Mentano Cafe стартовал фестиваль итальянской региональной кухни
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В Mentano Cafe стартовал фестиваль итальянской региональной кухни 

Kitchenmag 2 часа назад
Фото: Kitchenmag
В Mentano Cafe решили исследовать гастрономические диалекты Италии. Каждый месяц шеф-повар ресторана, Александр Соляников, будет предлагать гостям изучить тот или другой регион страны, чтобы показать: итальянская кухня крайне разнообразна, ее вкусы и традиции не свести к простому общему знаменателю.
Начинается «путешествие» в мае — с Пьемонта, пишет Horeca. Специальное предложение включает в себя три блюда: это маринованный перец пеперони, банья кауда — пьемонтский соус XVI века, который в Mentano Cafe подают к мини-овощам и поленте в виде мороженого, и ризотто с бароло и теленком. А шеф-сомелье Mentano Cafe Алексей Науменко рекомендует в дополнение к блюдам белое Gavi San Matteo 2016 и красное Barolo Sordo 2013.
Пьемонтские блюда можно будет попробовать весь май. В дальнейших планах у ресторана — Альто-Адидже, Тоскана, Фриули, Сардиния, Сицилия и Апулия.
Адрес: 1-я Брестская улица, 10, стр. 4
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