В Mentano Cafe стартовал фестиваль итальянской региональной кухни

В Mentano Cafe решили исследовать гастрономические диалекты Италии. Каждый месяц шеф-повар ресторана, Александр Соляников, будет предлагать гостям изучить тот или другой регион страны, чтобы показать: итальянская кухня крайне разнообразна, ее вкусы и традиции не свести к простому общему знаменателю.

Начинается «путешествие» в мае — с Пьемонта, пишет Horeca. Специальное предложение включает в себя три блюда: это маринованный перец пеперони, банья кауда — пьемонтский соус XVI века, который в Mentano Cafe подают к мини-овощам и поленте в виде мороженого, и ризотто с бароло и теленком. А шеф-сомелье Mentano Cafe Алексей Науменко рекомендует в дополнение к блюдам белое Gavi San Matteo 2016 и красное Barolo Sordo 2013.

Пьемонтские блюда можно будет попробовать весь май. В дальнейших планах у ресторана — Альто-Адидже, Тоскана, Фриули, Сардиния, Сицилия и Апулия.

Адрес: 1-я Брестская улица, 10, стр. 4