В старинном особняке на Труда откроют рестобар

В старинном особняке на улице Труда челябинский ресторатор Татьяна Мизюрина решила открыть рестобар. Речь идет о доме по адресу ул. Труда, 89, который долгое время был фактически заброшен. Ранее там располагалось бюро по по обмену и бронированию жилплощади, однако в последнее время помещения особняка пустовали. При этом здание является памятником архитектуры, в 1895 году его построил купец Антон Белявский. Интересно, что во дворе дома купец оборудовал первый в городе пивоваренный завод, который исправно работал до пожара в 1915 году. Как сообщает портал chelrestoran.ru, Татьяна Мизюрина хочет отдать дань истории и на первом этаже особняка собирается обустроить именно пивной бар.

Внутри уже полным ходом идут строительные работы

Отметим, что Татьяна Мизюрина является автором нескольких успешных ресторанных проектов в городе: именно она создала Boris Bar, Greenery Gastro Bar и бар морской кухни Mizoysters, который открылся полгода назад на улице Бейвеля. На этот раз Татьяна занимается обустройством большого рестобара. Здесь найдет пристанище любая компания: можно будет потанцевать, спокойно посидеть у барной стойки и, может быть, даже попеть в караоке. Почему выбор помещения для бара пал именно на этот место, Татьяна рассказала на своей странице в Инстаграме:

— Если честно, я поехала его просто посмотреть, для того, чтобы было понимание рынка, — сообщает Татьяна. — Когда я увидела здание снаружи, мне оно не понравилось, показалось неинтересным. Но когда я зашла — это была любовь с первого взгляда. Его красота меня просто поразила и я сразу поняла, какой из своих проектов я хочу реализовать именно здесь.

Название будущего заведения пока сохраняется в тайне. Сейчас в особняке ведется ремонт, а открытие рестобара планируется к концу августа 2018 года.