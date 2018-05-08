Семь поваров сразятся в кулинарном поединке 9 мая в Петрозаводске

Солдатские каши, оказывается, отличаются большим ассортиментом.

Мэрия Петрозаводска представила список участников фестиваля солдатской каши в Петрозаводске и блюда, которые они собираются готовить. Напомним, уникальный поединок поваров, которые будут на кострах готовить блюда по своему оригинальному рецепту, пройдет 9 мая в пойме реки Лососинки (недалеко от площади Кирова) с 13:00 до 15:30.

Как сообщают организаторы конкурса, попробовать свои силы в кулинарном поединке решили семь участников: