Ещё
Семь поваров сразятся в кулинарном поединке 9 мая в Петрозаводске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семь поваров сразятся в кулинарном поединке 9 мая в Петрозаводске 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Солдатские каши, оказывается, отличаются большим ассортиментом.
Мэрия Петрозаводска представила список участников фестиваля солдатской каши в Петрозаводске и блюда, которые они собираются готовить. Напомним, уникальный поединок поваров, которые будут на кострах готовить блюда по своему оригинальному рецепту, пройдет 9 мая в пойме реки Лососинки (недалеко от площади Кирова) с 13:00 до 15:30.
Как сообщают организаторы конкурса, попробовать свои силы в кулинарном поединке решили семь участников:
Повар Вооруженных сил Илья Нуортев приготовит «Кашу Карельского фронта». Андрей Кузьминский, повар 5 разряда, угостит «Раненбургской стрелецкой кашей» на основе пшенной крупы. Владимир Тероев, повар 5 разряда приготовит кашу «Сименуха». Член национальной Гильдии шеф-поваров, повар 5 разряда Иван Никифоров удивит всех «Любимой кашей Петра I». Анастасия Шибанова увлекается возрождением забытых рецептов русской кухни и ее блюдо — «Каша без топора» из дикой пшеницы полбы. Повар Дмитрий Ильин приготовит «Уникальную рисовую кашу», а Рафаэль Нигматулин, подполковник в отставке, непременный участник исторических реконструкций, поклонник костровой пищи угостит солдатской кашей «От Стражника».
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Что стало с Галей из «Иронии судьбы»? Судьба любимой актрисы. Россияне заплатили 148,5 миллиона, чтобы посмотреть фильм «Тренер» Адель отметила 30-летие в образе героини Кейт Уинслет из фильма «Титаник»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение3
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу28
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире5
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель1
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
00:45
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение