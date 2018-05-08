Семь поваров сразятся в кулинарном поединке 9 мая в Петрозаводске 

Солдатские каши, оказывается, отличаются большим ассортиментом.
Мэрия Петрозаводска представила список участников фестиваля солдатской каши в Петрозаводске и блюда, которые они собираются готовить. Напомним, уникальный поединок поваров, которые будут на кострах готовить блюда по своему оригинальному рецепту, пройдет 9 мая в пойме реки Лососинки (недалеко от площади Кирова) с 13:00 до 15:30.
Как сообщают организаторы конкурса, попробовать свои силы в кулинарном поединке решили семь участников:
Повар Вооруженных сил Илья Нуортев приготовит «Кашу Карельского фронта». Андрей Кузьминский, повар 5 разряда, угостит «Раненбургской стрелецкой кашей» на основе пшенной крупы. Владимир Тероев, повар 5 разряда приготовит кашу «Сименуха». Член национальной Гильдии шеф-поваров, повар 5 разряда Иван Никифоров удивит всех «Любимой кашей Петра I». Анастасия Шибанова увлекается возрождением забытых рецептов русской кухни и ее блюдо — «Каша без топора» из дикой пшеницы полбы. Повар Дмитрий Ильин приготовит «Уникальную рисовую кашу», а Рафаэль Нигматулин, подполковник в отставке, непременный участник исторических реконструкций, поклонник костровой пищи угостит солдатской кашей «От Стражника».
По материалам: ptzgovorit.ru