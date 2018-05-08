15 мест Москвы, с которых идеально видно салют

Камерная площадка у подножия здания Академии наук на Ленинском проспекте. О ней мало кто знает — обычно тут, любуясь на закат, обнимаются местные жители. Отсюда не видно всей Москвы, в этом смысле площадка проигрывает Воробьевым горам, но зато здесь на город открывается совсем незнакомый вид. Если вам этого будет недостаточно, поднимайтесь на последние этажи РАН, там есть SkyLounge с панорамным видом на город, но и с зашкаливающими ценами.

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Воробьевы горы

Важное для истории Москвы место, один из семи городских холмов, расположенный на правом берегу реки. Во время салюта тут набирается толпа, но если повезет приехать пораньше и занять место над самым обрывом, то можно будет увидеть и Москву-реку, и высотки, и Останкинскую башню. Салют тут один из самых эффектных в городе. Советуем спланировать свой день так, чтобы приехать на Воробьевы горы часа за три до салюта, погулять по экологическим тропам парка и изучить всех птичек и мышек.

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Центральный детский магазин на Лубянке

Седьмой этаж Детского мира. Тут невысоко, зато видно и небо, и крыши, и людей, а город превращается в подробный макет, чего не добиться, например, на Воробьевых горах. Отсюда частично видно Кремль, Пашков дом, Политехнический институт, который сейчас в лесах, Шуховскую башню. Площадка снабжена бинокулярами, но к ним всегда жуткие очереди.

Ежедневно, с 10:00 до 22:00 Подробнее

Москва-Сити

Лезть придется на 58-й этаж башни «Империя». Просто так туда не пускают, придется сначала купить экскурсию. Оно того стоит, потому что вид на Москву с 242 метров — редкое удовольствие. Иногда из-за облачности мало чего видно, но все равно это отличный аттракцион. Хорошо просматриваются Храм Христа Спасителя, МГУ МИД с «Украиной».

+7 499 394 57 60 Подробнее

City Space Bar & Restaurant

Бар на 34-м этаже гостиницы «Swissotel Красные Холмы». По-хорошему, в баре детям делать нечего, но отсюда открывается редкий вид на город, а в меню есть банановое мороженое «Сойтисума» (650 рублей) и чизкейк с лаймом и шоколадом (600рублей).

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White Rabbit

Один из важнейших русских ресторанов, вошедший в сотню лучших ресторанов мира. Редкая русская кухня и красивый вид на Москву. Чтобы оказаться у панорамных окон, столы надо бронировать сильно заранее. Детям обязательно закажите мороженое из чёрного хлеба в вафельном стаканчике (200р).

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Sky Lounge

Жутко дорогой ресторан, находящийся на последнем этаже здания Академии наук на Ленинском проспекте. Но с ребенком сюда стоит зайти как минимум дважды: днем, чтобы изучить город, и вечером — посмотреть салют. Стол у окна стоит бронировать за несколько дней. Самый дешевый десерт — шарик мороженого за 190 рублей, самый дорогой — мильфей с ягодами за 750.

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Консерватория

Десятый этаж бара гостиницы Ararat Park Hayatt, что на Неглинной. Большой театр, Кремль и Красная площадь как на ладони, салют перед глазами. Цены заоблачные, но и вид на город тоже. Только будьте внимательны, тут есть дресс-код и в качестве формы одежды приветствуется smart casual, так что спортивный костюм лучше оставить дома.

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O2 Lounge

Один из самых дорогих и помпезных ресторанов города, на веранде которого обычно фотографируются голливудские киноартисты. Если вас все это не пугает, то обязательно приходите сюда смотреть на салют. Ресторан находится на 12-м этаже отеля The Ritz-Carlton, по адресу Тверская, дом 3, и вид на город тут чудесный. Правда, стол придется бронировать заранее.

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Buono

29 и 30 этажи гостиницы «Украина». Вид на город как с рекламных открыток. Стол бронируйте за несколько дней, причем внятно объясните администратору, что вас интересует та категория столов, где видно салют. Цены высокие, самый дешевый десерт — мороженое или сорбет — стоимостью 220 рублей, самый дорогой — малиновый мильфей за 1250.

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Mercedes Bar Бар на 31 этаже гостиницы «Украина», этажом выше ресторана Buono. Детей в бары водить не нужно, но ради салюта можно. Кстати, уточните у администратора, пускают ли туда вечером с детьми. Средняя цена за десерт — около 700 рублей.

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Sixty

Ресторан на последнем этаже башни «Федерация». Москвы тут не разглядеть, зато много неба, часть которого перекрыта соседними башнями. Тут дорого, но ребенку побывать стоит. Удовольствие начинается уже в скоростном лифте, где стремительно закладывает уши. Зато потом можно сидеть у панорамных окон в пол и смотреть на город — трудно поверить, что это все настоящее, а не макет. Цены высокие, но много десертов по 500-600 рублей.

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Карлсон

Ресторан на 14-м этаже высотного здания на Овчинниковской набережной. Из окон вид на тихое Замоскворечье и реку. Здесь гораздо демократичней, чем в большинстве московских ресторанов на крыше, и публика проще, и десерты в среднем по 300-400 рублей.

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Ruski

Ресторан русской кухни на 85-м этаже башни «Око» в Сити. Салют, как на ладони, только имейте в виду, что желающих сюда попасть будет предостаточно, так что столы бронируйте за неделю вперед. Цены не низкие, но и не страшные, а кухня понятна для детей: отборные пельмени отдают по 570 рублей, а сырники за 470.

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