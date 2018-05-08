Как в McDonalds. «Огонь Пляж» отказывается от vip-веранды и официантов

Проект Андрея Фролова «Огонь Пляж» в этом сезоне сильно изменится: из ресторана исчезнут vip-веранда и официанты, там появятся сенсорные терминалы как в McDonalds . Также обещают прокат яхт и коктейли. Основатель проекта «Огонь Пляж» Андрей Фролов рассказал о том, как площадка будет работать в этом сезоне. По словам бизнесмена, концепция ресторана полностью изменена: решено отказаться от формата, в котором проект работал в течение двух лет.

Раньше у нас была vip-веранда — мы обслуживали клиентов, которые сидят на веранде с чуть более крутым видом и заказывают чуть более дорогие блюда. В данный момент мы решили сконцентрироваться на среднем классе, для этого ресторан должен быть однородным. Мы увеличили количество мест — было около 110, а сейчас 250, — пояснил г-н Фролов Е1. — И у нас не будет больше официантов, мы решили стать футуристичными. Заказали киоски самообслуживания — как в McDonalds, когда ты сам выбираешь еду и забираешь заказ по готовности. Они появятся в ресторане. В этом же киоске можно будет заказать другие услуги «Огонь пляжа». Например, выбрать, на чем покататься, купить посещение детского клуба для ребенка. Я считаю, что за этим будущее.

Бизнесмен уточнил, что стоимость одного сенсорного терминала для заказа еды и услуг составляет порядка 200 тыс. руб. Еще примерно столько же пришлось потратить на программное обеспечение. Андрей Фролов рассчитывает, что благодаря новой системе удастся избежать очередей — принимать и выдавать один заказ в минуту. Тот факт, что самообслуживание может лишить «Огонь Пляж» ряда посетителей, привыкших к большему комфорту, основателя проекта не пугает.

Наверное, какой-то элитный посетитель и обидится, но я стараюсь применять бизнес, которым занимаюсь, на себя. Я достаточно демократичный, и я не испытываю никаких неудобств. Я против какого-то ненужного пафоса. Если у тебя тысяча посетителей, то можно только делать вид, что официанты справятся, а на самом деле нет, — прокомментировал изданию г-н Фролов.

И добавил: в этом сезоне также сменился подрядчик, отвечающий за детский отдых — детскую площадку расширят. Плюс на «Огонь Пляж» заходит еще один партнер — компания InTouch, которая займется барной составляющей, в частности, будет готовить коктейли и разливать их на мероприятиях из кег. Также добавился подрядчик, который организует прокат парусной яхты — услуга обойдется в 3 тыс. руб. за два часа. Техническое открытие пляжа намечено уже на 9 мая, официальное, по словам Андрея Фролова, произойдет ориентировочно 8 июня.

Как ранее писал DK.RU, в этом сезоне на «Огонь Пляж» зашел бренд «Дель песто» — компания предложит посетителям пиццу и мясо на углях.

Напомним, проект «Огонь Пляж», в который создатели вложили 50 млн руб., стал чуть ли ни самым обсуждаемым проектом в Екатеринбурге летом 2016 г. Сначала ряд бизнесменов, опрошенных DK.RU, скептически отнеслись к проекту, отмечая значительный риск из-за холодной уральской погоды. Сам Андрей Фролов говорил, что тщательно изучил метеорологическую статистику и рассчитывает на теплое лето если не в этом году, то в следующем. В России люди в целом склонны критиковать новые проекты, отмечал он.

По правилам вход на пляж бесплатный, так как по закону доступ людей к воде нельзя ограничивать. Но посетители могут заплатить санитарный сбор. При запуске это стало причиной прокурорской проверки: некоторые клиенты решили, что это обязательный платеж, и пожаловались в надзорное ведомство. Скандал случился и при открытии пляжа — «Огонь» не справился с потоком посетителей и вызвал шквал отзывов недовольных. Впрочем, после команде г-на Фролова удалось урегулировать вопросы.