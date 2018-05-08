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Эксперты: детей нужно сажать на диету
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Эксперты: детей нужно сажать на диету 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Сейчас рабочая группа Совета Федерации работает над созданием закона о детском питании, сообщает РИА «Новости». Отдельный план -составить облегченное диетическое меню для детсадов и школ. По словам Елены Чедии, врача-диетолога РМАПО, в России растет число детей, больных ожирением и сахарным диабетом. А в пубертатный период лишний вес неблагоприятно сказывается на дальнейшем развитии ребенка. Для того, чтобы избежать этих проблем, стоит включать в меню детских учреждений больше фруктов и овощей, продуктов, богатых клетчаткой. А вот число макаронных и хлебных изделий, а также сладких напитков, стоит уменьшить.
А недавно открылась горячая линия для родителей, где можно жаловаться на качество питания в садах и школах.
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