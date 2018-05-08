Эксперты: детей нужно сажать на диету

Сейчас рабочая группа Совета Федерации работает над созданием закона о детском питании, сообщает РИА «Новости» . Отдельный план -составить облегченное диетическое меню для детсадов и школ. По словам Елены Чедии, врача-диетолога РМАПО, в России растет число детей, больных ожирением и сахарным диабетом. А в пубертатный период лишний вес неблагоприятно сказывается на дальнейшем развитии ребенка. Для того, чтобы избежать этих проблем, стоит включать в меню детских учреждений больше фруктов и овощей, продуктов, богатых клетчаткой. А вот число макаронных и хлебных изделий, а также сладких напитков, стоит уменьшить.

А недавно открылась горячая линия для родителей, где можно жаловаться на качество питания в садах и школах.