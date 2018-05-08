На пару и без концентратов? Как изменится система школьного питания

В Калининграде презентовали единое региональное школьное меню. Его сейчас вводят по всей России, чтобы у недобросовестных организаторов питания не было возможности «мухлевать» с продуктами. Какими буду новые школьные обеды и завтраки, узнал журналист «АиФ-Калининград»

Семечки — лишние

Меню составлено на две недели — по два комплекса завтраков и обедов ежедневно. Вот, к примеру, один из обедов: салат из фасоли с пассированной морковью в томатном соусе и семенами подсолнечника, гороховый суп-пюре, рисовая запеканка с треской, компот из вишни и яблок, ржаной хлеб. Родителям и детям понравилось. Единственное замечание от школьников: семечки в салате — лишние.

По данным минобразования, сейчас в шести школах области детей кормят школьные столовые, в 15 — МУПы, в остальных — частники. Последних выбирают по конкурсу. Хотя часто этот конкурс — формальность. За детей из малоимущих семей платит бюджет, остальная выручка делается за счёт «платников», стоимость обеда которых может составлять до 100 рублей. Меню каждая школа разрабатывает индивидуально и согласовывает с Роспотребнадзором

«Раньше все по-разному понимали, что такое, к примеру, куриная котлета, без хитростей не обходилось, — говорит министр образования области Светлана Трусенёва. — В едином же меню на каждое блюдо разработана технологическая карта, где в граммах, прописан состав».

«Дети такое не едят»

Социальные школьные обеды «проиндексировали» в конце прошлого года — на 4%. Директора школ и организаторы питания уверяли, что этого мало. Отведённой суммы всё равно не хватает на фрукты, говядину и рыбу. В правительстве области говорят, что разработчиков нового единого меню в стоимости обеда не ограничивали. Но они при полном наборе ассортимента продуктов почему-то вышли на ту же цену, что и сейчас: для школьников до 10 лет — 58,49 руб., старше — 63 руб. При этом себестоимость большей части обедов определили около 32 руб., в отдельные дни — 42 руб. Остальное — прибыль организаторов питания. Последние говорят, что цифры занижены. К примеру, мука, по их данным, стоит не 18 руб. /кг., как считали разработчики, а 22 руб. /кг. Заявленная облепиха для компота зимой вообще превращается в концентрат, который стоит «космических денег». Чиновники аргументируют тем, что для единого меню заранее известны объёмы закупок продуктов. Поставщикам стабильные контракты будут интересны, что позволит снизить цены. Так ли это — покажет время.

«Меню учло многое. Но, к сожалению, не фактор реальности исполнения блюд, — говорит гендиректор фирмы — организатора питания Дмитрий Урвачёв. — Например, как вы себе представляете массовое производство яблок, фаршированных творогом и джемом? И таких сложных блюд навскидку — около 25%».

Кроме того, предприниматели опасаются, что почти треть блюд спросом пользоваться не будет. Например, икру свекольную, чечевицу, фасоль многие дети не любят и есть не будут. Довод, что еда покажется детям невкусной, не прошёл: чиновники заявили, что нужно воспитывать правильное пищевое поведение и тогда дети «будут есть эту протёртую свёклу»!

«Подумайте об экономике! Не хочется, чтобы в школьном питании получилось так же, как когда-то в аукционах на господряды. Когда чиновники говорили: мол, мы — заказчики и хотим, чтобы за эти деньги сделали работу. Самые шустрые снижали цену, выигрывали, делали на тяп-ляп и уходили с рынка», — стали пугать чиновников организаторы питания.

В итоге решили дать предпринимателям две недели на изучение меню, после чего заказчики рассмотрят предложения по его изменению. Официально новые обеды появятся в школьных столовых с сентября. Но впервые их опробуют уже летом, в лагерях.