В ТЦ «Авиапарк» Жерар Депардье провел кулинарный мастер-класс

В торговом центре на Ходынском бульваре шеф-повар Патрик Шонаве под чутким руководством Жерара Депардье провели открытый кулинарный мастер-класс. Мастер приготовил блюда, которые актёр готовит на своей кухне.

В меню были утиный окорочок с картофелем и с кремом из грибов, а также брускетта. По мнению шеф-повара, эти блюда готовятся быстро, их может освоить каждая хозяйка. В свою очередь Жерар Депардье признался, что очень любит готовить и есть свои блюда, а также любит угощать других, что он с удовольствием и сделал.

— Мне нравится русская кухня, — поделился Депардье, — особенно меня поразили борщ и бефстроганов.

По мнению знатока кулинарии, разница между русской и французской кухней в том, что в России на стол отправляются натуральные продукты с грядки, приготовленные на огне, а для французов очень важны подача еды, её презентация, шоу. (то)