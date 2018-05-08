Как распознать в шаурме кошачье мясо

Сотрудники Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино, Московская область) открыли метод определения сортов мяса. С его помощью можно отличить говядину от конины, а кошатину от курятины, сообщает портал m24.ru

Как отмечают ученые, покупая мясо или мясное блюдо (например, шаурму), часто нельзя понять из чего сделан этот продукт. По словам главы исследовательской группы Ольги Прусаковой, тест, проводится «легко, быстро и дешево».

Тест, разработанный сотрудниками института, позволяет определить присутствие в образце продукта десяти сортов мяса. Для его проведения нужна всего одна пробирка с нужными ингредиентами, а также два специальных прибора: электрофорезная камера и ПЦР-амплификатор, позволяющий размножать обрывки нитей ДНК. Результаты тестирования можно получить всего за два часа, отметили биологи.

Некачественное и несъедобное мясо обнаруживается по фрагментам так называемой митохондриальной ДНК. Подчеркивается, что данный метод уже запатентован.