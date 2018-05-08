12 ресторанов, куда стоит пойти 9 мая

С парадом

«Белуга»

Адрес: Моховая ул., 15/1, стр. 1, 2 этаж

​Телефон: +7 (495) 901-03-36 Самый гламурный русский ресторан города с баром в виде хрустальной икорницы, со светильниками Ralph Lauren, затейливой кухней и российскими деликатесами в меню обладает еще и фантастическим видом на Кремль. В День Победы станет смотровой площадкой, с которой с 10 утра можно увидеть парад Победы вживую, а в 10 вечера — праздничный салют. В честь праздника будет и специальный ярко-красный ягодный десерт, похожий на языки пламени.

С салютом

Sixty

Адрес: Пресненская наб., 12, башня «Федерация», 62 этаж

Телефон: +7 (495) 653-83-69 Панорамный высотный ресторан на 62-м этаже башни «Федерация» в Москва-Сити — одна из лучших обзорных площадок с круговой панорамой, чтобы любоваться на салют. Режис Тригель, местный шеф-повар, недавно обновил меню и кормит гостей такими блюдами, как яйцо Бенедикт с камчатским крабом, авокадо и манго за 1550 рублей. Ну и новые коктейли у них — типа Sky Diver с джином и лимонно-ментоловым кордиалом.

Buono

Адрес: Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1, 29 этаж Radisson Royal Hotel (г-ца «Украина»)

Телефон: +7 (495) 229-83-08 На салют можно будет смотреть как из окон ресторана Buono, так и с открытой смотровой площадки на 33-м этаже Radisson Royal Hotel (г-ца «Украина»). Коктейль на основе российской органической водки «Чистые Росы» или рюмочка чистой — в качестве подарочного welcome drink. С этим прекрасно пойдет, по мнению шеф-повара Кристиана Лоренцини, икра красная или черная с блинами, морские ежи из Баренцева моря или популярное ассорти из морепродуктов «Крудо ди маре». Хотя, как мы понимаем, черная икра и свежие ежи прекрасно пойдут с чем угодно. За атмосферу праздника, помимо «Чистых Рос», будет также в ответе музыкальный коллектив SLANG. (Предварительное бронирование обязательно. Депозит — 5000 рублей. Начало в 20:00.)

Mercedes Bar Адрес: Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1, 31 этаж Radisson Royal Hotel (г-ца «Украина»)

Телефон: +7 (495) 229-83-09 Можно подняться еще выше над Buono — в Mercedes Bar — и смотреть на парк Победы и Воробьевы горы, откуда будут бить залпы главного праздничного салюта 9 мая. Шеф-барменом Артемом Авериным уже придуман коктейль «Стрелок», на вечер забронирован DJ Yeves. Начало в 21:00. Говорят, предварительное бронирование обязательно.

«Воронеж»

Адрес: Пречистенка, 4 Телефон: +7 (495) 695-06-41 Один из главных мясных ресторанов города переодевает всех сотрудниц в форму времен Великой Отечественной войны, а в «Мясном клубе», что на 3 этаже, пианист будет играть на рояле песни военных лет. Ну а смотреть салют можно с панорамной летней веранды на крыше.

Гранд-кафе «Dr. Живаго»

Адрес: ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1 Телефон: +7 (499) 922-01-00 Еще одна роскошная точка с видом на Кремль, где весь день будут крутить самые известные и любимые песни военных лет. Обычно после парада здесь можно встретить самых знаменитых гостей c VIP-трибун. Как-то даже Кобзон официантам подпевал. Хороший получился праздник. А вечером из окон — отличный вид на салют.

Hong Kong

Адрес: ул. Русаковская, д. 24, Holiday Inn, 24 этаж

Телефон: +7 (495) 544-55-50 Одна из самых высоких обзорных площадок города — 24-й этаж Holiday Inn в Сокольниках, где находится панорамный китайский ресторан Hong Kong. Здесь вкусно, в меру аутентично и довольно нарядно. Ну и из огромных окон — самый необычный вид на город — как бы со стороны, но все как на ладони. Во время вечернего салюта гостей будут угощать авторскими игристыми коктейлями от одного из моих самых любимых шеф-барменов — Василия Жеглова.

С музыкой

«Никита»

Адрес: ул. Б. Никитская, д. 60, стр. 2 Телефон: +7 (495) 799-55-90 Недавно открывшийся ресторан-усадьба «Никита» уже успел запустить «Московские бранчи», в которые входит большое количество популярных закусок русской кухни, хиты из горячих блюд и чаепитие из настоящего самовара с неограниченным количеством подходов к сладкому столу. Ну и каждое воскресенье — большая музыкальная программа с русскими народными: лирикой для взрослых и хороводами для детей.

9 мая в честь Дня Победы «Московский бранч» обещают сделать особенно праздничным. Фольклорные артисты, кроме всего прочего, будут исполнять любимые песни сороковых, а шеф-повар Андрей Павлов обещает приготовить еще и кашу в печи по специальному фронтовому рецепту того времени. Каждый гость сможет попробовать. В «Никиту» хорошо приходить всей семьей, тем более что с трех часов с детьми поют и танцуют. Столы рекомендуется бронировать заранее, бранч проходит с 12:00 до 18:00. Стоимость — 1800 руб. со взрослого, 400 руб. с ребенка.

ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Live

Адрес: ул. Садовая-Сухаревская, 6с1 Телефон: +7 (495) 252-33-19 Весь город знает, что греки из ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ умеют праздновать. А на 9 Мая они целый концерт затеяли. С 13 часов на летней веранде выступает военный оркестр из музыкантов ансамбля им. А. В. Александрова, а это даже в описании звучит мощно. Обещают также развернуть на свежем воздухе полевую кухню, но со специальным греческим меню. А вечером — большой концерт военных песен в джазовой обработке от заслуженного артиста РФ Юрия Шихина и квартета знаменитого пианиста и аранжировщика Юрия Погибы. Я бы рекомендовала бронировать.

И другие хорошие предложения

«Турандот» дарит полсчёта в подарок

Адрес: Тверской бульвар, 26 Телефон: +7 (495) 73900-11, +7 (495) 64119-29 Хорошая идея отвести семью праздновать 9 Мая в «Турандот» — самый известный ресторан-дворец страны. В этот день в «Турандот» специальное предложение — ресторан возвращает 50% от суммы чека по меню a la carte в виде сертификата на будущие визиты.

Майские в «Матрешке»

Адрес: Кутузовский пр-т, д. 2/1, стр. 6 Телефон: +7 (495) 025-25-65 В честь майских, по 9 мая включительно, в ресторане «Матрешка» с восьми утра и аж до двух подают фирменные комбо-завтраки. Или можно заказывать любые блюда из утреннего меню. А с 12:00 до 17:00 предлагают неограниченное количество блюд из меню «Хлебосол» (холодные закуски, супы, горячее) по цене 2500 рублей с человека.

Игристое или шампанское со скидкой 30% — тоже приятное дополнение к такой «скатерти-самобранке». Ну и летняя веранда в «Матрешке» уже работает.

9 Мая и день рождения LavkaLavka

Адрес: ул. Петровка, д. 21, стр. 2 Телефон: +7 (495) 621-20-36 А фермерский ресторан LavkaLavka 9 мая празднует не только День Победы, но и день рождения — будет вечеринка на открытой веранде с живой музыкой и бургерами на гриле из мяса бычка, оленя, щуки, кролика и гуся. Обещают кулинарные мастер-классы и, конечно, большой именинный торт.