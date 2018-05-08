В Департаменте культуры раскритиковали использование полевых кухонь на торжествах 9 мая

Замглавы департамента Владимир Филиппов в интервью «Говорит Москва» рассказал, что в День победы будут работать не более 22 полевых кухонь.

«Мы не считаем полевую кухню выдающимся атрибутом праздника и не переоцениваем органолептические свойства гречневой каши. В event-сфере, в режиссёрском сообществе есть понимание, что когда режиссёр слабый и не очень хочет готовиться к программе, то есть простые штампованные решения, например, сделать полевую кухню. Конечно, такие решения тоже имеют право на существование. Но всё-таки мы стараемся на другом уровне работать. Всего на город будет 22 полевых кухни. Они будут именно в парках».

Филиппов также отметил, что город проведёт праздничные мероприятия не только в Центральном, но и во всех остальных округах. Местом выступлений артистов станут и площади перед столичными вокзалами. По словам замглавы Департамента культуры, на многих городских площадках в 10 утра можно будет посмотреть прямую трансляцию Парада победы на Красной площади. В 10 вечера в 32 точках города будут запущены праздничные салюты и фейерверки.