Биодинамические вина: что это такое и как они «продинамили» мир

Помню свой шок пятилетней давности. В модном копенгагенском ресторане Relae мы с мужем заказали на ужин красное бургундское вино и получили странную бутылку с еще более странной этикеткой: надпись на ней была сделана от руки. Но самым странным было ее содержимое: какое-то зелье, будто из бутылки вырвался дикий джинн!

— Что это? — спросила я официанта.

— Это биодинамическая Бургундия, — ответил он.

— А можно заменить на обычную? — спросила я.

— Нет, — ответил он и добавил: — Я жизнь положу, чтобы люди пили только биодинамику.

К своему ужасу, обойдя все самые известные рестораны датской гастрономической Мекки, я повсюду натыкалась исключительно на эти будто недобродившие или перебродившие вина без какого бы то ни было приятного для меня послевкусия, да еще от 50 евро за бутылку. С какой стати я должна платить за биодинамическую Бургундию больше, чем за традиционную — тонкую и сбалансированную? Меня не убеждали разговоры об эксклюзивности, о небольших партиях и ручном сборе винограда, а больше всего бесили разглагольствования о том, что натуральное, мол, и должно раздражать.

В Noma, звезде мировых гастрономических рейтингов, мне на очередной стон ответили почти грубо: настоящую сезонную еду должны сопровождать настоящие вина, а если не хотите, можем налить вам натуральные соки — из бузины, например. Нет, истина, конечно, в вине (in vino veritas), но тогда я впервые узнала, что есть какие-то новые истины в вине, которые я еще не догоняю.

Года два спустя я влюбилась в парижские гастробистро с их поразительными креативными блюдами. Но и в них царило то же биодинамическое сумасшествие. А потом я впервые попробовала так называемые оранжевые вина: мне вдруг понравился очень необычный, интенсивный вкус и просто заворожил их цвет, глубоко янтарный. Оказалось, это тоже биодинамика.

Постепенно я стала находить в меню гастропабов интересные красные и белые биодинамические вина. И, самое главное, поняла, почему биодинамика так мила бистроманам: как говорит один из моих любимых шефов Жан-Франсуа Пьеж, «важно доказать не то, что ты лучший в мире, а то, что ты имеешь право всегда оставаться собой».

Как же у этих странных виноделов получилось так «продинамить» весь мир? Отвечаю на те вопросы, которые когда-то задавала сама и не получала внятных ответов.

Еще 10 знаменитых биодинамических производителей мира:

Шампанские и игристые вина:

Champagne Olivier Horiot (Шампань, Франция)

Champagne David Leclapart (Шампань, Франция)

Белые вина:

Domain Andre et Mireille Tissot (Жюра, Франция)

Weingut Nikolaihof (Мотерн, Вахау, Австрия)

Красные вина:

Schneider (Терменрегион, Австрия)

Emidio Pepe (Абруццо, Италия)

Domaine Leroy (Бургундия, Франция)

Белые и красные вина:

Jean Pierre Frick (Эльзас, Франция)

Grgich Hills Estate (Калифорния, долина Напа, США)

Joseph Drouhin (Бургундия, Франция)