Биодинамические вина: что это такое и как они «продинамили» мир 

Помню свой шок пятилетней давности. В модном копенгагенском ресторане Relae мы с мужем заказали на ужин красное бургундское вино и получили странную бутылку с еще более странной этикеткой: надпись на ней была сделана от руки. Но самым странным было ее содержимое: какое-то зелье, будто из бутылки вырвался дикий джинн!
— Что это? — спросила я официанта.
— Это биодинамическая Бургундия, — ответил он.
— А можно заменить на обычную? — спросила я.
— Нет, — ответил он и добавил: — Я жизнь положу, чтобы люди пили только биодинамику.
К своему ужасу, обойдя все самые известные рестораны датской гастрономической Мекки, я повсюду натыкалась исключительно на эти будто недобродившие или перебродившие вина без какого бы то ни было приятного для меня послевкусия, да еще от 50 евро за бутылку. С какой стати я должна платить за биодинамическую Бургундию больше, чем за традиционную — тонкую и сбалансированную? Меня не убеждали разговоры об эксклюзивности, о небольших партиях и ручном сборе винограда, а больше всего бесили разглагольствования о том, что натуральное, мол, и должно раздражать.
В Noma, звезде мировых гастрономических рейтингов, мне на очередной стон ответили почти грубо: настоящую сезонную еду должны сопровождать настоящие вина, а если не хотите, можем налить вам натуральные соки — из бузины, например. Нет, истина, конечно, в вине (in vino veritas), но тогда я впервые узнала, что есть какие-то новые истины в вине, которые я еще не догоняю.
Года два спустя я влюбилась в парижские гастробистро с их поразительными креативными блюдами. Но и в них царило то же биодинамическое сумасшествие. А потом я впервые попробовала так называемые оранжевые вина: мне вдруг понравился очень необычный, интенсивный вкус и просто заворожил их цвет, глубоко янтарный. Оказалось, это тоже биодинамика.
Постепенно я стала находить в меню гастропабов интересные красные и белые биодинамические вина. И, самое главное, поняла, почему биодинамика так мила бистроманам: как говорит один из моих любимых шефов Жан-Франсуа Пьеж, «важно доказать не то, что ты лучший в мире, а то, что ты имеешь право всегда оставаться собой».
Как же у этих странных виноделов получилось так «продинамить» весь мир? Отвечаю на те вопросы, которые когда-то задавала сама и не получала внятных ответов.
Еще 10 знаменитых биодинамических производителей мира:
Шампанские и игристые вина:
Champagne Olivier Horiot (Шампань, Франция)
Champagne David Leclapart (Шампань, Франция)
Белые вина:
Domain Andre et Mireille Tissot (Жюра, Франция)
Weingut Nikolaihof (Мотерн, Вахау, Австрия)
Красные вина:
Schneider (Терменрегион, Австрия)
Emidio Pepe (Абруццо, Италия)
Domaine Leroy (Бургундия, Франция)
Белые и красные вина:
Jean Pierre Frick (Эльзас, Франция)
Grgich Hills Estate (Калифорния, долина Напа, США)
Joseph Drouhin (Бургундия, Франция)