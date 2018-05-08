Когда роботы заменят кулинаров и официантов?

В Бостоне (США) открылся первый в мире полностью роботизированный ресторан. Насколько сложно создать такой комплекс? На этот вопрос в эфире телеканала «МИР 24» ответил робототехник Антон Бураков.

Антон Бураков: Этот комплекс уникален, потому что здесь должно взаимодействовать множество компонентов. Я думаю, что он очень дорогой, и такого пока в мире не существует. Но по отдельности все эти части, начиная от готовки еды — есть роботы-официанты, роботы-бармены — все это уже существует. В некоторых странах, например, в Японии и Китае, есть целые заведения, но еду пока не готовят. Я видел видео шестирукого робота, который готовит еду с большой точностью. Но здесь комплекс, где все части взаимосвязаны, и этих компонентов много.

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— Один компьютерный мозг управляет всем этим?

Антон Бураков: Конечно. Такая технология вообще не новость. Есть, например, игры в футбол, где маленькие боты бегают с мячиком, а сверху следит глаз, который управляет ими. Это уже относительно старая технология.

— Когда говорят о роботе-официанте, представляется робот, похожий на человека…

Антон Бураков: Сейчас можно заказать и разработать робота с руками, в том числе и бармена. Но управлять каждым пальцем… Даже чтобы налить напиток из крана, нужна очень сложная технология. Поэтому сейчас упростили. Например, робот-официант — просто робот с подносом.

Интервью полностью смотрите в ролике.

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