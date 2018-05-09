В мясном ресторане 45/60 открылась веранда

В мясном ресторане 45/60 с наступлением тепла открылась веранда, сообщают наши коллеги из Restoran. Теперь гости заведения могут приятно провести время за обедами и ужинами на свежем воздухе.

На веранде расположены четыре стола на четырнадцать посетителей. Оформление располагает к отдыху: есть плетеные кресла, мягкие подушки и теплые пледы, а навес защищает от солнца и непогоды. По периметру веранды посажены цветы в горшках. Пройти на нее можно из основного зала.

Режим работы летней веранды совпадает со временем работы ресторана — с 11 утра до полуночи. Шеф-повар обещает еще более вкусные стейки, аромат которых в полной мере раскрывается на свежем воздухе. Также в начале мая обновят барную карту.

Средний чек: 1500-2000 рублей Адрес: ул. Щепкина, д. 31