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В мясном ресторане 45/60 открылась веранда
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В мясном ресторане 45/60 открылась веранда 

Kitchenmag 4 часа назад
Фото: Kitchenmag
В мясном ресторане 45/60 с наступлением тепла открылась веранда, сообщают наши коллеги из Restoran. Теперь гости заведения могут приятно провести время за обедами и ужинами на свежем воздухе.
На веранде расположены четыре стола на четырнадцать посетителей. Оформление располагает к отдыху: есть плетеные кресла, мягкие подушки и теплые пледы, а навес защищает от солнца и непогоды. По периметру веранды посажены цветы в горшках. Пройти на нее можно из основного зала.
Режим работы летней веранды совпадает со временем работы ресторана — с 11 утра до полуночи. Шеф-повар обещает еще более вкусные стейки, аромат которых в полной мере раскрывается на свежем воздухе. Также в начале мая обновят барную карту.
Средний чек: 1500-2000 рублей Адрес: ул. Щепкина, д. 31
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