Музыка для аппетита и другие ресторанные уловки, заставляющие нас тратить больше

При посещении ресторана персонал и руководство заведения заботятся не только о том, чтобы вы были удовлетворены трапезой. Им важно, дабы человек захотел вернуться снова, оставляя здесь как можно больше денег. Для этого используются специальные уловки, на которые большинство даже не обращают внимания. Ароматы Ученые доказали, что ароматы оказывают значительное воздействие на сознание человека. К примеру, запах корицы или же ванили помогают ресторанам и кафе несколько наращивать объемы продаж десертов, а аромат бекона по утрам неплохо повышает спрос на завтраки. Лаванда же позволяет расслабить гостей, чтобы они никуда не торопились и тратили больше. Меню Отличным ходом является компактное меню, поскольку нередко люди сомневаются насчет того, что же выбрать, или теряются в названиях. К тому же, может возникнуть впечатление, что одновременно готовить столько блюд хорошо вряд ли возможно. Чем менее замысловат перечень угощений и компактней, тем чаще поступают заказы. Музыка Исследования показывают, что под ненавязчивую и спокойную музыку человек способен поглотить заметно больше пищи, чем обычно. К примеру, под классические композиции сумма чека в среднем растет на 10%. К тому же, можно настраивать мелодии в зависимости от продукта, поскольку под ирландский рок отменно расходится пиво, а под французские мотивы — вино. Посуда Можно заметить, что в различных заведениях официанты стремятся как можно скорее ликвидировать со стола клиента посуду. Конечно, сидеть в окружении чашек и тарелок не совсем комфортно, но цель не в удобстве, а чтобы обеспечить человеку ощущение, словно он не так уж и много заказал, а значит можно позволить себе еще. Повар Некоторые рестораны отлично используют в своих целях фишку «от шефа», когда блюда с такой отметкой в меню привлекают больше внимания и, как правило, стоят дороже. Сам повар не обязательно является авторитетной личностью, но это уже второстепенный вопрос. Цена Исследования демонстрируют, что большинство клиентов практически не заметят, если цена их заказа окажется на 7-10% выше изначально запланированной. Именно по этой причине стоимость добавок или соуса в фаст-фудах не превышает 10%. Легенда Если придумать какую-то интересную историю, связанную с заведением, это может стать его «изюминкой», позволяя также повышать цены на продукт. К примеру, если сказать, что в одном из кафе работает кондитер в шестом поколении, знающий эксклюзивный десерт французского десерта, большинство пойдут к нему, а не к обычному мастеру, готовящему аналогичное блюдо. Притом клиенты сами же себя убедят, что съеденное ими угощение действительно вкуснее.