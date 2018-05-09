5 блюд, которые стоит попробовать в Дубае

Террин из утки с муссом из фуа гра в ресторане At.mosphere

Нежный мясной деликатес родом из Франции. Благоухающее ароматами, это блюдо с очень тонким вкусом перенесет вас в страну людей, знающих толк не только во вкусной, но и изысканной пище. Ресторан At.mosphere находится на 122-м легендарной башни Бурдж-Халифа, и на высоте здесь не только кухня: ресторан занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий в мире. Сквозь панорамные окна открывается невероятной красоты вид на «поющий» фонтан, а умело приготовленные блюда авторской кухни не смогут оставить равнодушным даже самых привередливых гурманов.

Кюнефе в Beach Canteen

Традиционная сладость арабской кухни, которую готовят из кадаифской вермишели и козьего сыра. Обычно она подается в горячем виде с сахарным сиропом, который делает этот десерт еще слаще. Я попробовал кюнефе на основной площадке Гастрономического фестиваля — Beach Canteen, где прямо на побережье Залива расположено множество ресторанов уличной еды под открытым небом. Арабский мир притягивает своей аутентичностью, поэтому такие блюда обязательно стоит попробовать. Было очень вкусно, советую!

Чечевичный суп в бедуинском лагере от Platinum Heritage

Сафари Platinum Heritage — это смесь традиций и современности на фоне Дубайской пустыни. Лагерь бедуинов вмещает до 40 человек и располагается на территории уединенного места отдыха шейхов в Дубайском природном заповеднике. Здесь можно получить незабываемые впечатления от арабских традиций: во время сафари на винтажном лендровере вы исследуете золотые пески и познакомитесь с дикой природой, а под покровом ночи отведаете ужин из блюд традиционной арабской кухни — кстати, под открытым небом. Мы попробовали чечевичный суп, приготовленный на костре. Это блюдо может показаться немного пресным для европейского вкуса, поэтому лучше его есть вместе с лимоном и лепешками, приготовленными на основе воды и муки. Здесь, в бедуинском лагере, можно пережить глубокое погружение в настоящий мир обитателей пустыни и увидеть своими глазами, как здесь жили люди сотню лет назад.

Курочка в вафле в Beach Canteen

Во время Гастрономического фестиваля, который нам посчастливилось застать, на улицах Дубая проходит огромное количество мероприятий. Заведения — от известных международных брендов до небольших местных кафе — представляют многонациональную кухню эмирата. На главной площадке фестиваля Beach Canteen я попробовал одну из вариаций арабского стрит-фуда — курицу с соусом барбекю в вафле. Соус можно выбрать из пяти или шести предложенных вариантов. Курочка получается очень сочной и мягкой — все любители мяса должны это оценить.

Лепешки с сыром в кафе Grub Shack

Чтобы узнать больше о тайной стороне гастрономической жизни Дубая, надо отправиться в тур «Скрытые жемчужины Дубая», который включает посещение десяти малоизвестных мест гастрономической карты города, отличающихся высоким качеством блюд и приятной атмосферой. Grub Shack — одна из таких жемчужин. В этом оживленном месте можно найти великолепные блюда гоянской, китайской и индийской кухни, например индийские лепешки из очень тонкого теста с легким молодым полутворожным сыром. Это очень хорошая комбинация, которая напоминает об аутентичных индийских блюдах, которые сотни лет готовятся в тандыре. С точки зрения колорита и качества приготовления это определенно must-try!