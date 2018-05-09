Мясо и рассол — вещи совместимые

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

В столице Чечни Грозном состоялся ежегодный гастрономический фестиваль «Шашлык-машлык», в котором приняли участие повара из Владимирской области.

Наша делегация представляла проекты «Владимир — культурная столица чемпионата мира по футболу» и «Гастрономическая карта Владимирской области». Повара 33-го региона удивили маринованными огурцами на меду, приготовленными на огне, а также маринадом мяса, в качестве которого использовался огуречный рассол.

В завершении фестиваля команды поваров сыграли в футбол. Напомню, во Владимире в формате «еда-футбол» прошел первый международный турнир Welcome FoodBall Cup 2018.