На Цветном бульваре открылся бар-ресторан «Дипломат»

На Цветном бульваре открылся бар-ресторан «Дипломат»: на первом этаже расположился ресторан с шаурмой и авторскими интерпретациями попсовых блюд шеф-повара Елены Савчук , а на втором — богемный R’n’B бар, пишет «Гастрономъ».

Идея взять все самое лучшее, смиксовать несочетаемое и добавить чуть-чуть хип-хопа принадлежит Синди Чассем, жене одного из учредителей Black Star, Вальтера Чассема. Изначально Синди хотела сделать меню, в которое вошли бы классические, понятные для всех блюда: «Цезарь», том-ям, паста карбонара, ризотто с белыми грибами.

Но когда за кухню взялась шеф-повар Елена Савчук ("ЛавкаЛавка", «Герои», «Хлеб и Вино»), появились неожиданные компромиссы: «Цезарь» с боттаргой (450 р.), том-ям с пятью видами молодой зелени (680 р.), паста с четырьмя видами сыра — халуми, тофу, козьим, грана-падано (650 р.), карбонара с соленым желтком (650р.).

Помимо европейской кухни, на первом этаже особняка находится и восточная часть — с тандыром, донер-кебабом и кутабами, которые на месте пекут бабушки из Армении. Как альтернативу стандартным брускеттам здесь придумали «тандыр фьюжн» — мини-тандырную лепешку с разными начинками: с азиатским угрем, сливочным сыром и молодым редисом, или с ванильным козьим сыром, томатами и виноградом, или с муссом из баклажанов, артишоками, гигантскими каперсами и запеченным болгарским перцем (380 р.).

Еще одна фишка — тако-донер, или «собери шаурму сам»: блюдо на компанию из 2-3 человек, с мини-лепешками и начинками, например, тако-донер с бараниной из пяти тонких самодельных лепешек, с бараниной на гриле, чими-чури майо, салатом из корнеплодов, томатами, свежей зеленью, красным крымский луком и микро-зеленью (700 р.). Также в ресторане есть салат-бар — меню-конструктор, из которого можно собрать салат из любых ингредиентов, входящих в постоянное меню. Сейчас в салат баре 57 ингредиентов и 20 авторских соусов. Советуем попробовать салат с жареным халуми (250 р.), вялеными томатами (70 р.), гигантскими маслинами (70 р.), авокадо (60 р.), киноа (60 р.), слайсами огурца (60 р.) и апельсиново-маковым соусом (80 р.).

Если хотите продолжить вечер, поднимайтесь в бар. Здесь модные диджеи играют R’n’B, гости курят кальяны, а бармены смешивают любой классический коктейль. К барной истории подготовили отдельное меню с инстаграмными закусками, например, «Розовое на розовом»: хрустящие креветочные чипсы, нежный соус с японским лимоном, свежий огурец, сельдерей и обжаренные креветки (450 р.).

Средний чек: 1500 рублей Адрес: Цветной бульвар, 5