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Веский повод заглянуть в ресторан «Матрёшка» в мае
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Веский повод заглянуть в ресторан «Матрёшка» в мае 

Fraufluger.ru 3 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
С 1 по 31 мая этого в ресторане «Матрешка» будет доступен специальный сет разработанный шеф-поваром заведения Владом Пискуновым под особое шампанское. Веский повод заглянуть в ресторан «Матрёшка» в маеСпециальное меню состоит из двух закусок:
канапе «Блин с икрой» и оливье, состоящий из раков, перепелов, осетровой икры и  заправленный соусом провансаль. На горячее подают стерлядь «Шаляпин», с  полбой, грушей, кедровыми орехами, соусом из шампанского, печенью налима и  сухариком из полбы. А завершает трапезу десерт — сорбе «Варяжский гость» из  моченой антоновки и морошки с меренгой, сливочным кремом и соусом из голубики. Все блюда из специального меню, кроме канапе «Блин с  икрой», можно также заказать отдельно. Но при заказе сета, вам предложат шампанское Cuvee Saint Petersbourg со значительной скидкой, именно под него и создавалось особое меню. Шампанское Clicquot известно в нашей стране с  конца XVIII века: основатель компании Филипп Клико начал
экспортировать свое вино в Россию в 1780-году. Его дело продолжила невестка
Барб-Николь Понсарден, больше известная как вдова Клико. После скоропостижной
смерти мужа она взяла бразды правления в свои руки и превратила семейное
предприятие в международную империю. Мадам Клико отличалась смелостью и  решительностью: в 1814-м после окончания Наполеоновских войн она первая
прорвала экономическую блокаду и отправила в Санкт-Петербург корабль с 10 500  бутылками шампанского на борту. С тех пор Дом Veuve Clicquot и Россию связывают прочные
деловые и дружеские отношения.
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