Веский повод заглянуть в ресторан «Матрёшка» в мае

С 1 по 31 мая этого в ресторане «Матрешка» будет доступен специальный сет разработанный шеф-поваром заведения Владом Пискуновым под особое шампанское. Веский повод заглянуть в ресторан «Матрёшка» в маеСпециальное меню состоит из двух закусок:

канапе «Блин с икрой» и оливье, состоящий из раков, перепелов, осетровой икры и заправленный соусом провансаль. На горячее подают стерлядь «Шаляпин», с полбой, грушей, кедровыми орехами, соусом из шампанского, печенью налима и сухариком из полбы. А завершает трапезу десерт — сорбе «Варяжский гость» из моченой антоновки и морошки с меренгой, сливочным кремом и соусом из голубики. Все блюда из специального меню, кроме канапе «Блин с икрой», можно также заказать отдельно. Но при заказе сета, вам предложат шампанское Cuvee Saint Petersbourg со значительной скидкой, именно под него и создавалось особое меню. Шампанское Clicquot известно в нашей стране с конца XVIII века: основатель компании Филипп Клико начал

экспортировать свое вино в Россию в 1780-году. Его дело продолжила невестка

Барб-Николь Понсарден, больше известная как вдова Клико. После скоропостижной

смерти мужа она взяла бразды правления в свои руки и превратила семейное

предприятие в международную империю. Мадам Клико отличалась смелостью и решительностью: в 1814-м после окончания Наполеоновских войн она первая

прорвала экономическую блокаду и отправила в Санкт-Петербург корабль с 10 500 бутылками шампанского на борту. С тех пор Дом Veuve Clicquot и Россию связывают прочные

деловые и дружеские отношения.