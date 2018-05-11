В Венеции запретили открывать торговые точки с едой на вынос

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости . Власти Венеции решили снизить количество мусора, оставляемого туристами, и запретили открывать новые точки с едой на вынос в течении ближайших трех лет, сообщает АТОР.

Они объяснили свое решение тем, что гости города оставляют у исторических достопримечательностей, в первую очередь, на ступенях церквей и мостах, большое количество оберток и тары. Кроме этого, несмотря на штрафы, туристы нередко кормят голубей едой, купленной на вынос.