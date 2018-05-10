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Власти Венеции сказали «баста» уличной еде
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Власти Венеции сказали «баста» уличной еде 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Италия по-русски
Городской совет Венеции ввел запрет на открытие точек продажи уличной еды для потребления на ходу.
По данным Corriere del Veneto, выдача лицензий будет заблокирована на ближайшие три года и коснется не только Лагуны, но близлежащих островов — Мурано и Бурано.
Власти объяснили введение этого запрета желанием избавить многострадальную Венецию, входящую в список культурного наследия ЮНЕСКО, от туристов, устраивающих импровизированные пикники на ступеньках церквей, исторических мостах и на берегу каналов.
Вето, в частности, коснется забегаловок, торгующих кебабом и всеми видами уличной еды, за исключением, кафе-мороженых. Кроме того, помимо блокирования деятельности новых закусочных, владельцев уже существующих точек общепита обяжут оборудовать специальные зоны для потребления быстрых закусок и следить за их чистотой.
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