Власти Венеции сказали «баста» уличной еде

Городской совет Венеции ввел запрет на открытие точек продажи уличной еды для потребления на ходу.

По данным Corriere del Veneto, выдача лицензий будет заблокирована на ближайшие три года и коснется не только Лагуны, но близлежащих островов — Мурано и Бурано.

Власти объяснили введение этого запрета желанием избавить многострадальную Венецию, входящую в список культурного наследия ЮНЕСКО , от туристов, устраивающих импровизированные пикники на ступеньках церквей, исторических мостах и на берегу каналов.

Вето, в частности, коснется забегаловок, торгующих кебабом и всеми видами уличной еды, за исключением, кафе-мороженых. Кроме того, помимо блокирования деятельности новых закусочных, владельцев уже существующих точек общепита обяжут оборудовать специальные зоны для потребления быстрых закусок и следить за их чистотой.