Валерия запустила бизнес здорового питания с Эмином Агаларовым

Именно это послужило причиной того, что артистка решила разработать собственный курс правильного питания. Несмотря на то, что этот бизнес пока что находится на старте, полезные блюда от Валерии успели протестировать как сама певица, так и члены ее семьи. Что из этого вышло, артистка рассказала нашим корреспондентам.

Со всеми желающими отведать правильную еду от известной артистки вначале поработает профессиональный диетолог, а потом клиент каждый день сможет получать доставку пищи, которая подходит именно ему. Валерии настолько нравится вся эта затея, что о своем детище она рассказывает с горящими глазами.

— У меня давно была идея создать свой рацион питания, — рассказывает 49-летняя певица. — Я попробовала все, что есть на рынке в этой области, что-то мне нравилось, что-то — нет. Но все-таки я не могла долго питаться ни одним рационом. Мне постоянно чего-то не хватало, становилось скучно оттого, что блюда были неразнообразными. И вот я решила сделать такое питание, чтобы мне самой оно было в удовольствие всю жизнь. И мы это осуществили вместе с Эмином Агаларовым на базе его ресторанов. Над нашим питанием трудятся шеф-повара всех заведений Эмина. У нас потрясающе вкусная еда! Я уже месяц ее тестирую, лично отрабатываю все блюда, которые есть в нашем меню. Если мне что-то не нравится, что-то показалось немного пресным, неинтересным, у нас всегда происходят замены определенных позиций. Я могу сказать, что сейчас наше меню практически доведено до совершенства. Скоро мы запустим дополнительные программы — безлактозное, безглютеновое, веганское питание, также есть разработки для строго постящихся людей и для тех, кто хочет набрать мышечную массу или «высушить» тело.

Валерия уверяет, что с тех пор, как сама начала питаться по своим разработкам, ее жизнь наполнилась яркими гастрономическими красками.

— Я в принципе всегда питалась правильно, — продолжает Валерия. — Но ты ведь никогда в жизни не будешь обеспечивать себе разнообразный рацион, даже если дома повара тебе будут готовить. Например, дома у меня помощница по хозяйству все время спрашивает: «Что вы будете на завтрак?», я говорю: «Сырники». На следующий день — то же самое — прошу приготовить сырники, потому что я их очень люблю. А тут ты каждое утро — хочешь не хочешь — получаешь каши: одну, вторую, третью. За 4 недели у нас не повторяется ни один вариант каш. Мне так это нравится! Во-первых, каждый раз это все равно какой-то сюрприз, я все время на связи с кухней, с диетологом. Бывает, звоню, спрашиваю, когда будет моя любимая амарантовая. Они говорят: «Подождите, еще не время, осталось три дня до нее».

Питаться правильно Валерия уже приучила и своих домочадцев: маму, 79-летнюю Галину Николаевну, и супруга, 48-летнего Иосифа Пригожина , которые уже успели прочувствовать на себе ощутимые изменения в весе.

— Моя мама, например, вообще никогда не любила овощи, — делится звезда. — Но, сидя на нашем питании, она сейчас похудела на пять килограммов, Иосиф вообще на семь. Кстати, муж отличается от всех мужчин, он у нас не любит мясо, вообще к нему не притрагивается уже больше года. Главная его слабость — это какая-нибудь выпечка. Поэтому ему периодически поставляют яблочный штрудель и конфетки, которые просчитаны по калориям и поэтому не вредные.