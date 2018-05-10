Цвет австралийских спагетти покорил гурманов

Владельцы ресторана в Австралии удивили посетителей новым необычным блюдом — бирюзовыми спагетти. Об этом пишет Fox News

Голубая паста была придумана основателями сиднейского ресторана Bar + Vinny’s Spaghetti + Spritz Марком Филиппелли и Винсом Пизинги. Модный деликатес назвали Blue Spirulina Tagliatelle и приправили соусом из крабового мяса, хлебными крошками и рыбой.

Бирюзовый цвет спагетти приобрели благодаря имеющим полезные свойства водорослям спирулина, которые часто используются в качестве пищевой добавки. Шеф-повар Эдриан Янкулоски уже использовал этот ингредиент ранее для окрашивания латте в синий цвет.

Посетители заведения положительно оценили вкус и внешний вид блюда в социальных сетях.

«Выглядит восхитительно и безумно вкусно», — писали одни.

«Мне понравилось сочетание сбалансированное сочетание макарон и соуса из крабового мяса», — комментировали другие.

В мае 2017 года испанские кулинары создали мороженое из пива, получившее название Enigma Origen. Десерт был представлен на гастрономической выставке El Salón de Gourmets, проходившей в Мадриде.