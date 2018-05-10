В новостройке на левом берегу открылся бар для горнолыжников

Владельцы пивоварни Vaer открыли бар на первом этаже одного из зданий жилого комплекса «Панорама» в Кировском районе Новосибирска.

Окна заведения выходят на горнолыжный склон на Горской.

Бар не предлагает практически никакой еды, кроме готовых закусок — заказать здесь можно только пиво собственной пивоварни. Цены начинаются со 100 рублей за бокал 0,3 литра. В самом заведении говорят, что намерены добавить в меню горячие напитки. Бар открылся в конце апреля и пока продолжает работать в тестовом режиме.

Окна заведения выходят на пешеходную дорожку, за которой сразу начинается склон работающего здесь зимой горнолыжного комплекса «Вираж». Один из подъемников, в частности, расположен на насыпном холме напротив. В самом баре, впрочем, тема горнолыжного спорта никак не обыгрывается. Стены украшены обычными для заведения Vaer картинами пивного производства.

Для Vaer новый бар стал уже четвёртым заведением. Свой первый бар компания открыла также в новом жилом комплексе на улице Ипподромской. В этом году закусочная с боулингом и ресторан заработали в ТРЦ «Сибирский Молл».

Горнолыжный комплекс в этом месте работает давно, однако до сих пор общепит ограничивался здесь лишь закусочной в конце трассы с одноразовой посудой. Полноценные горнолыжные бары у новосибирских компаний есть пока только в Шерегеше — это Grelka и Rooks.