Открытие фуд-холла авторской кухни MARK eat

Пространство откроется 12 мая на 4 этаже «Авиапарка» и займет 600 м².

MARK eat — впервые реализованный в торговом центре формат маркета еды с авторской кухней по доступным ценам: «Фамили Фарм бургер» кооператива ЛавкаЛавка, «RUSTIC napoli pizza» от основателей «Солянки» и «Лебединого озера», проект «Much More» рестораторов Сергея Марушкина и Екатерины Шенгерской, корейское бистро от резидентов Даниловского рынка, корнер веганской кухни проекта «Вкус & Цвет», и не только. Всего в пространстве открыто 9 ресторанных концепций. Здесь можно попробовать веганское оливье, Бык бургер, куксу с говядиной, неаполитанскую пиццу из дровяной печи, японские устрицы, эклеры с глиттером и другие блюда от Кипра до Ближнего Востока.

Официальное открытие MARK eat начнется с большого праздника «Еда как вдохновение» 12 мая в 12:00 и продлится до 21:30. Гости смогут попробовать себя в фуд-фотографии, фуд-скетчинге и фуд-флористике, услышат игру на баклажанах, освоят правила этикета, сразятся в интеллектуально-гастрономической олимпиаде и попытают удачу в винном казино.

партнерский материал

Программа открытия MARK eat:

12:00-13:30 — Мастер-класс профессионального фуд-фотографа. Гости узнают, как использовать естественный свет, как изменение градуса съемки меняет вид блюда и научат делать так, чтобы ваш бутерброд собрал тысячи лайков в Инстаграме.

12:00-13:30 — Мастер-класс по скетчингу еды. Мы пригласим художника-иллюстратора, который расскажет всем желающим об основах скоростного рисунка, научит выстраивать композицию и рисовать различными материалами — от акварели до маркеров.

12:30-13:00 — Мастерская по приготовлению пиццы, рецепт и традиции приготовления которой находятся под охраной — Мастерская по приготовлению пиццы, рецепт и традиции приготовления которой находятся под охраной ЮНЕСКО

12:00-18:00 — Гастрономическая олимпиада интеллектуального проекта «Мозгва» (каждый час, продолжительность 30 минут, всего 6 быстрых игр).

14:30-15:30 — Лекция основателя школы этикета Марии Кориковой. Здесь можно узнать, какие десерты нельзя есть руками, как правильно обращаться с устрицами за столом, как пользоваться приборами для морепродуктов, а чуть позднее закрепить полученные знания на практике.

15:00-17:00 — Участники мастер-класса научатся делать букеты из еды у фуд-флористов.

15:00-15:30 — Мастер-класс по приготовлению полезных конфет от специалиста по правильному питанию — Мастер-класс по приготовлению полезных конфет от специалиста по правильному питанию Анастасии Борисовой

17:00-18:00 — Обучение игре на овощах с помощью устройства, превращающего помидоры и баклажаны в музыкальные инструменты. После мастер-класса всех ждет необычный DJ-сет. Для работы к плате подключаются токопроводящие материалы — вода, металл, овощи или человеческое тело и компьютер или смартфон.

18:00-20:00 — Все о вине: главные мифы, как пить, с чем сочетать. А в 19:00 откроется винное казино. Здесь в игровой форме гости смогут проверить интуицию, попробовать яркие образцы со всего света и получат знания о сортах винограда и странах производства.