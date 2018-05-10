Планы на выходные: средневековый пир, необычный балет и вкусный бранч

Посмотреть кино. 11 мая в большом зале киноцентра «Октябрь» в рамках проекта «КАРО. Арт» пройдет показ легендарного фильма «Аэлита» (1924) под живую импровизацию от участников проекта Stolen Loops Project. Зрителей ждет синтез классического немого кино и современной электронной музыки. «Аэлита» — культовый фильм режиссера Якова Протазанова по мотивам романа Алексея Толстого о путешествии на Марс. Картина стала настоящим событием в эпоху немого кино. Фантастический сюжет, эксцентричные декорации и костюмы, захватывающее действо и непредсказуемая концовка способствовали зрительскому успеху картины в момент ее выпуска на экраны кинотеатров. Современному зрителю фильм также интересен тем, что в нем можно увидеть виды Москвы начала 1920-х годов. Например, Кремль с высоты первоначального Храма Христа Спасителя; Красную площадь с памятником Минину и Пожарскому в центре площади и многие другие.

Сходить на выставку. В Центре моды и дизайна D3 Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства открылась выставка «#НЕПРОВОЙНУ». Проект посвящен истории, трансформации и вариациям стиля милитари. Экспозиция включает предметы обмундирования Красной армии из музейных и частных фондов, произведения советского декоративно-прикладного искусства и работы современных российских дизайнеров. Выставка позволяет максимально близко рассмотреть красоту военной формы и увидеть новую интерпретацию стиля милитари в коллекциях современных дизайнеров. Выставка продлится до 1 июня.

… или на балет. Хореографы театра «Балет Москва», Анастасия Кадрулева Артем Игнатьев , совместно с французским композитором Энтони Рушье (aka A. P. P. A. R. T.) и театральным художником Дмитрием Разумовым представят 10 и 11 мая премьеру новой постановки современной труппы: «В режиме ожидания Годо» –танцевальный спектакль по мотивам пьесы Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо». Хореографы вдохновились главной темой пьесы — ожиданием. Взяли 5 персонажей произведения, дополнили другими героями — собирательными образами, поместили их в некое абстрактное пространство — место ожидания — и озадачились насущными вопросами: дождутся ли герои того, чего так ждут? Или нет? Есть ли выход из режима ожидания? И будет ли у этого ожидания результат?

Перенестись в Средневековье. В ресторане «Бочка» каждую субботу с 17.00 до 21.00 проводят ужины в стиле настоящих средневековых пиров. Чего здесь только нет: закуски из свежих и обожженных овощей и корнеплодов, запеченная стерлядь и раки, разные сласти и, конечно, мясо! Много-много вкусного мяса от шеф-повара Игоря Беднякова. А еще вино и пиво льется рекой — по-другому ведь не может быть во время пира! Стоимость ужина включая еду и алкогольные напитки без ограничения — 4200 рублей.

Выпить пива. С 10 по 31 мая в ресторане «Шотландская клетка» открывается сезон шотландского пива. Только в течение этого сезона при заказе «Ассорти к пиву» всем гостям подарок — темный шотландский портер «Миднайт Сан», созданный из сочетания ячменного солода, овса, обжаренного ячменя и шоколадного солода, сбалансированного крепким хмелем и небольшим количеством свежего имбирного корня.

Съесть бранч. Каждое воскресенье с 12:00 до 17:00 в ресторане Insight гостей ждет специальное меню бранчей от Александра Стахеева по сказочной цене — 3500 руб. Бренд-шеф предлагает свою версию развития воскресных событий — это специальное меню с блюдами в паназиатском стиле, идеально подходящими для долгих ленивых обедов после бурной субботней ночи. Восстановить силы в выходной день можно душистым супом с лососем и гречневой лапшой, наваристым фо или же насыщенным мисо с саке. Специальное меню включает в себя большой раздел «суши бар», а в разделе горячих блюд прописались сразу несколько видов димсамов, гедза и блюд, приготовленных на воке. Десерты в меню поддерживают общее паназиатское направление. Здесь сложно будет выбирать между медовиком из свеклы с юдзу и шоколадным брауни с васаби, или же между творогом матча и чизкейком с бразильским манго. Фиксированная стоимость предложения в 3500 рублей предполагает неограниченное количество «подходов» к меню. Но, главный фокус в том, что в эту стоимость включено игристое Креман де Эльзас и три коктейля на выбор: Oriental Bellini, Tom Yam Mary, Shanghai Mule — все без ограничения.

Раскрыть свои актерские способности. Творческая лаборатория Gogol School, созданная актерами и режиссерами «Гоголь-центра», открывает летнюю программу интенсивных практик для всех тех, кто решил раскрыть себя и свой творческий потенциал. Для того, чтобы стать студентом лаборатории не обязательно обладать специальными навыками и иметь театральный опыт. Определяющей мотивацией служит желание найти и познать себя, умение наблюдать за процессом собственной эволюции. Сегодня актерский инструментарий активно используются представителями разных профессий с целью решения внутренних психологических задач — раскрывать свою индивидуальность, выходить из зоны комфорта и расширять горизонт представления о себе самом, что естественным образом позволяет чувствовать себя более уверенно как в работе, так и в частной жизни. Программа летней интенсивной практики в Gogol School представляет собой серию краткосрочных, насыщенных курсов, посвященных актерскому мастерству, режиссерскому делу и пластике человеческого тела. В сжатые сроки тренингов студенты погрузятся в самую суть выбранного предмета, заново изучат себя сквозь призму творческого процесса. Запись на летние интенсивы в Gogol School уже открыта, познакомиться с мастерами и принять участие в открытых мастер-классах по актерскому мастерству и кино-режиссуре можно в эту субботу: 12 мая в школе пройдут 2 открытых урока, посвященных двум основным курсам летнего интенсива (пластический, кино-режиссерский)