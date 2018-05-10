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В Екатеринбурге перезапустят проект туристической карты
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В Екатеринбурге перезапустят проект туристической карты 

Rambler News Service 1 час назад
В Екатеринбурге в июне запустят в продажу карт CityPass, с помощью которых можно будет получать скидки и бонусы в ресторанах, кафе, музеях и кинотеатрах города, передает URA.RU.
Разработкой системы занимаются сотрудники Музея истории Екатеринбурга. По словам директора музея Сергея Каменских, проект будет переосмыслением дисконтной «Карты гостя», которая функционировала в 2007 году.
«Администрация города выступает инициатором проекта, мы — оператором. Наш CityPass будет серьезно отличаться от «Карты гостя», например, у нас часть услуг изначально будет включена в стоимость покупки карты. Сама система будет приближена к общемировой», — сказал он.
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