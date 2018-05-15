Black Star жарит. Тимати бесплатно раздавал нижегородцам бургеры
Сегодня на стадионе «Динамо» было особенно многолюдно. В Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие бургерной от Тимати, которая работает в нашем городе с 14 апреля.
Во время официального открытия Тимати сам делал и жарил бургеры для нижегородцев. Чтобы избежать давки, к сцене, где колдовал известный рэпер, нижегородцев пропускали по 5 человек.
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К настоящему моменту бургерные Тимати есть в Уфе, Воронеже и Грозном.