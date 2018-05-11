В Воронеже открылась бургерная Black Star Burger 

Заведение начало принимать посетителей 11 мая. Бургерная Black Star Burger официально открылась в воронежском ЦУМе на проспекте Революции в пятницу, 11 мая. Сначала состоялась закрытая вечеринка для специально приглашённых гостей, а с 18:00 заведение заработало для всех посетителей. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказала участница закрытой вечеринки, блогер Валерия Робустова. По её словам, зал бургерной не очень большой. Заведение скорее рассчитано на быстрое обслуживание посетителей. — На долгие посиделки там не рассчитано. Можно взять еду с собой. Но это не Mesto Burger, в котором можно посидеть, — пояснила Валерия. По словам блогера, люди ломились в заведение, когда там ещё проходила закрытая вечеринка. Поэтому не сложно предположить, что творится там сейчас. Вероятнее всего, у бургерной выстроится очередь, как это было на открытии в Москве, Нижнем Новгороде и Уфе. Официально новое заведение будет работать с 11:00 до 23:00. Продлят ли часы работы 11 мая в честь открытия, неизвестно. Бургерную Black Star Burger планировали открыть в Воронеже ещё в январе 2018 года. В конце февраля один из совладельцев Black Star Burger Юрий Левитас отметил, что открытие бургерной перенесли на весну 2018 года. Уже в марте стало известно, что заведение появится в воронежском ЦУМе на проспекте Революции. Тогда же бургерная начала поиск сотрудников. Дарья Крымова