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Летние террасы, которые уже открыты. Часть I
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Летние террасы, которые уже открыты. Часть I 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
В каких казанских кафе и ресторанах уже сейчас можно посидеть на террасе или веранде? Редакция e-Kazan.ru предлагает подборку мест общепита, где можно поесть на свежем воздухе.
Посидеть и выпить кофе на улице можно на веранде кафе «Greendog». Оно находится на пересечении Бутлерова и Толстого. В меню завтраки, бизнес-ланчи и много кофе. Из алкогольных напитков только медовуха и пиво (есть даже кокосовое). Средний чек — от 500 рублей. Парковки рядом нет, но машину можно оставить через дорогу около банка.
Публикация от GREEN DOG KZN (@green_dog_kzn) 16 Апр 2018 в 4:35 PDT  Летняя терраса заработала у «Snob lounge bar» на Кремлевской набережной. Здесь подают много стейков, рыбу и десерты. Средний чек здесь 3 000 рублей, но с 12:00 до 17:00 действует скидка 20%. За рестораном работает парковка. В этом году обещают открыть кинотеатр под открытым небом.
Публикация от SNOB LOUNGE-BAR (@snob_bar) 2 Май 2018 в 3:26 PDT  На днях открылась терраса у кофейни «Агафредо» на Чистопольской. В меню завтраки, пицца, паста, много кофе и вина. Средний чек — 400 рублей. Ближайшая парковка чуть дальше кофейни, на Бичурина.
Публикация от Кофейни Агафредо (@agafredo_caffee) 6 Май 2018 в 8:06 PDT  Летняя открытая зона работает у ресторана «Урюк» на Баумана. Подают блюда узбекской и европейской кухни. Средний чек — 1500 рублей. Припарковаться можно на Профсоюзной.
Публикация от Ресторан «УРЮК» Казань (@uryuk.kzn) 29 Апр 2018 в 2:41 PDT  Веранда в «Гастробаре 8» на Пушкина тоже открыла летний сезон. В кафе можно отведать салаты, супы, пасту, пиццу, бургеры и стейки. В карте бара — пиво и вино. Средний чек — 1 000 рублей. Ближайшие парковки у памятника Вахитову и «Кольца».
Публикация от Gastrobar 8 и Sky 8 (@gastrobar8) 3 Май 2018 в 1:01 PDT  Читайте также:
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