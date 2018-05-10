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Госдума: Антитабачный закон изменил страну
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Госдума: Антитабачный закон изменил страну 

Национальная Служба Новостей 56 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Со времени вступления запрета на курение в общественных местах в ноябре 2013 года Роспотребнадзор оштрафовал около 67 тысяч правонарушителей, включая 8,7 тысячи юридических лиц. Об этом сообщается на сайте ведомства. С начала года были оштрафованы более 2,6 тысячи нарушителей антитабачного законодательства, сумма штрафов превысила 30 млн рублей.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров считает, что антитабачные меры себя полностью оправдали.
«30 миллионов — это немного для огромной страны. Но цель санкций была не доходы бюджета, а влияние на людей, чтобы они изменили правила поведения. И в этом смысле они оправдались. У нас стала другая страна, хотя люди этого не почувствовали. Кто ездит летом в Абхазию, где разрешено курить в кафе и ресторанах, почувствует разницу. Я, например, не могу заходить в кафе и рестораны в Абхазии. Ощущаю, что попал на Луну. А когда-то мы так же жили. Поэтому это очень серьезная мягкая сила, которая существенно изменила правила поведения в России», — сказал он в беседе с НСН.
Напомним, что согласно принятому в 2013 году закону в России запрещено курить в ресторанах и кафе, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта. Запрет на курение установлен также на вокзалах, в аэропортах, на рынках, в лифтах и на детских площадках.
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