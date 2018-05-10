Рестораны Сочи в гастрономические дни на ЧМ побалуют гостей борщом

КРАСНОДАР, 10 мая. / ТАСС /. Кафе и рестораны Сочи предложат спецменю из блюд местной кухни во время специальных гастрономических дней, которые запланированы в период чемпионата мира по футболу, сообщил ТАСС замгубернатора Николай Долуда

"У нас будут гастрономические дни в городе Сочи. Можно будет отведать кубанскую еду, в том числе наш знаменитый борщ… в кафе и ресторанах в июне-июле", — сказал Долуда.

Он уточнил, что в Сочи, который примет часть игр чемпионата, ожидается большое число иностранцев, в том числе болельщиков и спортсменов. В определенные дни к основному меню ресторанам предлагается добавлять спецблюда. В торгующих фастфудом уличных точках сделать это сложнее, но возможны и варианты «уличной» еды — например, пироги.

"Когда [иностранцы] приезжали на Кубок Конфедераций (часть матчей в 2017 году принимал Сочи — прим. ТАСС), они без ума были от наших вареников, от нашего борща", — добавил Долуда.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. Также в Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).

Ранее сообщалось, что в «футбольное» меню, разработанное в рамках федерального проекта «Гастрономическая карта России» специально к чемпионату, на Кубани войдут, в частности, черноморская рыба (барабуля, сарган, камбала) и мидии. Кроме того, для гостей региона будут доступны гастрономические туры — они являются частью аграрного туризма, который активно развивается в Краснодарском крае в последние годы. Экскурсии и дегустации организуют на винных заводах, пивоварнях, сыроварнях, чайных плантациях.