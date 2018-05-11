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Жерар Депардье посетил САО с кулинарным мастер-классом
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Жерар Депардье посетил САО с кулинарным мастер-классом 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В торговом центре на Ходынском бульваре шеф-повар Патрик Шонаве под чутким руководством Жерара Депардье приготовил блюда, которые актёр готовит на своей кухне.
В меню были утиный окорочок с картофелем и с кремом из грибов, а таже брускетта. Шеф-повар подчеркнул, что эти блюда готовятся быстро, их может освоить каждая хозяйка. Жерар Депардье признался, что очень любит готовить и есть свои блюда, а также любит угощать других, что он не преминул сделать. Когда первое блюдо было готово и выложено на тарелку, актёр угостил им зрителей.
— Мне нравится русская кухня, — поделился Жерар Депардье, — особенно меня поразили борщ и бефстроганов.
По мнению знатока кулинарии, разница между русской и французской кухней в том, что в России на стол отправляются натуральные продукты с грядки, приготовленные на огне, а для французов очень важны подача еды, её презентация, шоу.
Отвечая на вопросы зрителей о кино, актёр заявил, что устал от киноиндустрии, но никогда не устаёт от растений и животных и предпочитает общество людей, которые работают на земле, обществу актёров. Отдав указания по приготовлению второго блюда, актёр раздал автографы, немного попозировал фотографам и удалился под аплодисменты.
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