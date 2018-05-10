12 самых необычных баров мира

Казалось бы, что необычного может быть в барах? Все они похожи между собой: одни и те же длинные стойки, твердые стулья, приглушенный свет. Разве что цены в некоторых питейных заведениях и впрямь удивляют и впечатляют, но речь не о том. Порой владельцы баров крайне неординарно подходят к оформлению своих детищ: новые заведения вырастают среди лавовых полей, в горных пещерах и даже под водой, а отворив их двери, можно оказаться в мире Жюля Верна , пиратской пещере или …в старейшем баобабе.

The Ice Bar (Квебек, Канада)

В канадском The Ice Bar каждый может почувствовать себя участником полярной экспедиции. Уникальное здание, в котором открыт этот бар, полностью состоит из ледяных кирпичей — впрочем, как и все его внутреннее оформление. Как и положено скульптуре изо льда, каждое лето бар превращается в воду, чтобы с приходом следующих холодов быть отстроенным вновь. По этой причине заведение держит свои двери открытыми только три месяца в году — с января по март. Несмотря на низкую температуру, желающих попасть в ледяную крепость хоть отбавляй — ежегодно The Ice Bar посещают более миллиона гостей. Главное — одеться потеплее.

Адрес: 9530 Rue de la Faune, Quebec City, QC G1G 4G4, Canada

Cova d’en Xoroi (Менорка, Испания)

Еще одна европейская страна, в которой нашлось место для уникального бара, — Испания. В южной части острова Менорка на отвесном утесе, высота которого достигает 300 метров, находится глубокая пещера. Раньше в ней жил грозный турецкий пират, похитивший одну из местных красавиц, а сегодня каменное помещение превратилось в крутой бар. Днем здесь тихо и уютно, а вечером в пещере разворачиваются громкие дискотеки с приглашенными диджеями. Правда, чтобы попасть в заведение, придется подняться по длинной лестнице, обвивающей гору, но согласитесь — оно того стоит.

Адрес: Urbanización Cala en Porter, Carrer de sa Cova, 2, 07730 Alaior, Islas Baleares, Spain

Red Sea Star (Эйлат, Израиль)

Red Sea Star является действительно уникальным местом: в отличие от других питейных заведений он находится не на суше, а глубоко под водой. Необычный бар, напоминающий по форме звезду, открыт на дне Красного моря на 5-метровой глубине. В свое время он стал первым подводным заведением такого типа. Глядя в большие окна, посетители Red Sea Star могут изучать удивительные коралловые рифы: только вообразите, пока вы потягиваете очередной коктейль, мимо вас проплывают стаи цветных рыбок. Ради этого определенно нужно побывать в Эйлате.

Адрес: The Southern Square, Eilat, ISRAËL

Tiger Leaping Gorge Bar (Лицзян, Китай)

Если провести конкурс и выбрать лучший в мире бар с самым удивительным видом из окон, то, помимо израильского Red Sea Star, в список лидеров попадет и Tiger Leaping Gorge Bar. Это заведение расположено в 60 км от города Лицзян у притока реки Янцзы прямо над живописным ущельем Прыгающего тигра. Посетителям бара открывается захватывающий вид на каньон, признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО . Здесь можно отдохнуть после долгой прогулки и насладиться видом невероятного заката. Но как и в случае с испанским Cova d’en Xoroi, сперва придется пройти 23 км по узкой пешеходной дорожке.

Адрес: Tiger Leaping Gorge, Walnut Garden, Lijiang, China

Sunland Pub (Лимпопо, Южная Африка)

Как насчет того, чтобы выпить коктейль внутри старого дерева? Сделать это вы можете в южноафриканском пабе Sunland. Домом для удивительного заведения, открытого в 1993 году, стал огромный баобаб. Дерево считается одним из самых старых на нашей планете — его возраст насчитывает 6000 лет. В баре есть полноценная барная стойка, столики и лавки, небольшой танцпол и даже собственный винный погреб.

Адрес: Sunland Farm (Platland Farm), near Duiwelskloof, Limpopo Province, South Africa

Northern Lights (Рейкьявик, Исландия)

Если вы мечтаете взглянуть на северное сияние, сидя на уютном диване с коктейлем в руке, отправляйтесь в Исландию. В окрестностях Рейкьявика среди полей из застывшей лавы стоит футуристическое здание, в котором открыт оригинальный бар Northern Lights. Его отличительная черта — огромные панорамные окна, сквозь которые можно увидеть удивительные исландские пейзажи и бескрайнее переливающееся небо.

Адрес: Nesjavellir, 801 Nesjavellir, Iceland

The Clinic Bar (Сингапур)

Своему появлению The Clinic Bar обязан художнику Дэмьену Хертсу, работы которого можно называть одой смерти (если вы не знакомы с его творчеством, обязательно взгляните на инсталляции «Храм» и «Отрицание смерти»). Именно он придумал странное заведение с инвалидными креслами вместо привычных стульев, напитками в колбах и капельницах и едой в форме таблеток. Официанты, одетые в классическую амуницию медицинских работников, также создают нужное настроение — вы запросто ощутите себя пациентом одной из больниц. Удовольствие весьма спорное, но дефицитом посетителей заведение не страдает.

Адрес: Block C3 The Cannery River Valley Road #01-03, 179022, Singapore

Joben Bistro (Клуж-Напока, Румыния)

Все поклонникам стимпанка определенно придется по душе румынский Joben Bistro, застывший в викторианской эпохе. Дизайн этого заведения создан по мотивам произведений Жюля Верна. Паб состоит из трех залов: в первом разместилась художественная галерея, во втором установлены стильные инсталляции, а в третьем собраны разнообразные артефакты. Под потолком одного из помещений висит своеобразный светильник, выполненный в форме дирижабля, — символ приключенческих романов.

Адрес: Strada Avram Iancu 29, Cluj-Napoca 400083, Romania

Monkey Bar (Берлин, Германия)

Monkey Bar в Берлине недаром получил свое название: он открыт на верхнем этаже бутик-отеля, который возвышается над зоологическим садом, заселенным смышлеными приматами. Удобные мягкие диванчики выстроены прямо напротив окон, и посетители могут любоваться зелеными джунглями, а если повезет, и экзотическими зверьками. Меню в баре довольно типичное для Германии — в него входят традиционные немецкие горячительные напитки и разные сорта пива. А вот сам отель достаточно уникален: его лобби украшают подвешенные под потолок велосипеды и старинный автомобиль.

Адрес: Budapester Str. 40, 10787 Berlin, Germany

Blue Frog Lounge (Мумбаи, Индия)

Приехав в Мумбаи, загляните в Blue Frog Lounge — огромный развлекательный комплекс, площадь которого превышает 1000 квадратных метров. Здесь есть ресторан, клуб, студия звукозаписи и, конечно же, бар. Именно дизайн помещений делает это место причудливым и уникальным: непривычно высокие потолки, специально выстроенная подсветка, огромные проекторы. Кстати, в названии бара недаром значится слово «blue» — «голубой»: основная составляющая меню — напитки этого цвета. Это и голубая лягушка, дополненная листьями кафрского лайма, и ликер Блю Кюрасао, смешанный с водкой и лимоном, и различные коктейли на основе мартини.

Адрес: Zeba Centre, Mathuradas Mill Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra 400013, India

H. R. Giger Bar (Грюйер, Швейцария)

H. R. Giger Bar — место не для слабонервных: благодаря своему причудливому дизайну он похож то ли на скелет мифического животного, то ли на средневековую камеру пыток. Стены бара украшают скульптуры младенцев, стулья представляют собой подобие инопланетных личинок, а круглые окна походят на иллюминаторы космического корабля. Удивительное заведение названо в честь своего создателя — художника Ганса Гигера, придумавшего облик пришельца Чужого из одноименного кинофильма, а заодно и крутую микрофонную стойку, с которой много лет не расстается вокалист группы Korn Джонатан Дэвис . В общем, если вам близок мир монстров и биомеханики, добро пожаловать!

Адрес: Rue du Château St. Germain 3, 1630 Greyerz, Switzerland

The Laundromat Cafe (Рейкьявик, Исландия)

Стирка и веселье — вещи несовместимые. Но только не в The Laundromat Cafe. В этом исландском заведении есть не только стиральные машинки, но и барная стойка, мягкие диванчики и небольшие столики для посетителей. Бар было организован четырьмя приятелями в 2004 году и, к их собственному удивлению, приобрел безумную популярность, попав во все топы неповторимых заведений мира. Здесь можно не только выпить, но и перекусить сытными блюдами. Согласитесь, в таких условиях стирка становится намного приятнее.

Адрес: Austurstræti 9, 101 Reykjavík, Iceland