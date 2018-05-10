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В Ярославле устроят кулинарный круиз на теплоходе с шеф-поварами
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В Ярославле устроят кулинарный круиз на теплоходе с шеф-поварами 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Этим летом ярославцев ждёт как минимум один очень вкусный день. Именно в этот день вдоль берега Волги будет плавать кулинарный теплоход с шеф-поварами.
В кулинарный круиз смогут отправиться участники популярного фестиваля еды «Пир на Волге», который состоится 18 августа. А уже сейчас его организаторы делятся событиями, которые для нас готовят.
— Как и в прошлом году, городским пикником можно будет полюбоваться с Волги. Кулинарные круизы на теплоходе с развлекательной программой ждут всех желающих. А на последнем вечернем рейсе счастливчиков ждет гала-ужин, приготовленный лучшими шеф-поварами, — рассказали организаторы «Пира на Волге».
Также на фестивале обещают приготовить блюда с разных уголков России, разных национальностей, живущих в нашей стране.
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