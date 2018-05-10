Ещё
В День Победы в Подмосковье бесплатно раздали 36 тонн солдатской каши
Далее:
Читайте также:
Ещё

В День Победы в Подмосковье бесплатно раздали 36 тонн солдатской каши 

Rambler News Service 31 минуту назад
В ходе праздничных мероприятий в День Победы на территории Подмосковья раздали 36 тонн гречневой каши и 180 тыс. порций сладкого чая, сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«В этом году было организовано порядка 120 полевых кухонь, на которых было приготовлено 36 тонн гречневой солдатской каши и 180 тыс. порций сладкого чая. Наибольшей популярностью полевая кухня пользовалась в Серпухове и Королеве», — отметил глава Минпотребрынка региона Владимир Посаженников.
По его словам, в рамках культурно-массовых мероприятий ветеранам вручили памятные сувениры и подарочные наборы. Например, в городском округе Серпухов наборы состояли из чая, кофе, шоколадных конфет, сыра, колбасы, красной икры, сока, алкогольных напитков (вино, водка) и тортов с праздничной символикой.
Rambler News Service: последние новости
В Екатеринбурге перезапустят проект туристической карты Экс-глава «СТС Медиа» возглавила правление «Союзмультфильма» «ЦАГИ» представит прототип водородного авиалайнера на МАКС-2017
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
У Любови Толкалиной начался страстный роман30
На Самойлову набросились зрители45
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
04:14
Тим Рот и Курт Рассел вновь снимутся у Тарантино
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение