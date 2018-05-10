В День Победы в Подмосковье бесплатно раздали 36 тонн солдатской каши

В ходе праздничных мероприятий в День Победы на территории Подмосковья раздали 36 тонн гречневой каши и 180 тыс. порций сладкого чая, сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В этом году было организовано порядка 120 полевых кухонь, на которых было приготовлено 36 тонн гречневой солдатской каши и 180 тыс. порций сладкого чая. Наибольшей популярностью полевая кухня пользовалась в Серпухове и Королеве», — отметил глава Минпотребрынка региона Владимир Посаженников

По его словам, в рамках культурно-массовых мероприятий ветеранам вручили памятные сувениры и подарочные наборы. Например, в городском округе Серпухов наборы состояли из чая, кофе, шоколадных конфет, сыра, колбасы, красной икры, сока, алкогольных напитков (вино, водка) и тортов с праздничной символикой.