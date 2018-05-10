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SPA и ресторан: в Астане полиция хочет переехать в пятизвездочный отель
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SPA и ресторан: в Астане полиция хочет переехать в пятизвездочный отель 

РИА Новости 40 минут назад
АСТАНА, 10 мая — РИА Новости. МВД Казахстана рассматривает вопрос о передислокации департамента внутренних дел Астаны в отель со SPA, рестораном и номерами повышенной комфортности.
"Вопрос о передислокации ДВД Астаны в гостиничный комплекс Ramada Plaza находится на стадии рассмотрения. Окончательное решение по данному вопросу не принято", — пояснил агентству Sputnik Казахстан официальный представитель министерства Алмас Садубаев.
Ранее президент Нурсултан Назарбаев отмечал, что для улучшения обстановки в городе решается вопрос о передаче ДВД большого здания. «Астана должна быть спокойным городом для граждан. Я знаю, что условия работы городских полицейских очень плохие. Сейчас мы решаем вопрос передачи ДВД большого здания, чтобы улучшить обстановку в городе», — сказал Назарбаев на совещании по дальнейшему развитию столицы 5 апреля.
Отель Ramada Plaza Astana включает в себя номера повышенной комфортности, тренажерный зал, ресторан и конференц-залы премиум-класса.
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