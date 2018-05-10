SPA и ресторан: в Астане полиция хочет переехать в пятизвездочный отель

АСТАНА, 10 мая — РИА Новости МВД Казахстана рассматривает вопрос о передислокации департамента внутренних дел Астаны в отель со SPA, рестораном и номерами повышенной комфортности. "Вопрос о передислокации ДВД Астаны в гостиничный комплекс Ramada Plaza находится на стадии рассмотрения. Окончательное решение по данному вопросу не принято", — пояснил агентству Sputnik Казахстан официальный представитель министерства Алмас Садубаев Ранее президент Нурсултан Назарбаев отмечал, что для улучшения обстановки в городе решается вопрос о передаче ДВД большого здания. «Астана должна быть спокойным городом для граждан. Я знаю, что условия работы городских полицейских очень плохие. Сейчас мы решаем вопрос передачи ДВД большого здания, чтобы улучшить обстановку в городе», — сказал Назарбаев на совещании по дальнейшему развитию столицы 5 апреля. Отель Ramada Plaza Astana включает в себя номера повышенной комфортности, тренажерный зал, ресторан и конференц-залы премиум-класса. Все новости Казахстана читайте на сайте Sputnik Казахстан >>