В Большом Палашевском переулке открылся ресторан японской кухни Shiba

Суши и сашими здесь готовят в контактном суши-баре, за качество блюд отвечают шеф-повара Масао Кикучи и Андрей Цой , а в интерьере царит подлинная атмосфера Страны восходящего солнца. «Shiba» в переводе с одного из японских диалектов означает «маленькое местечко», пишет «Ресторанный рейтинг».

Уютная обстановка ресторана поддерживает концепцию камерности: пространство рассчитано на пятьдесят шесть гостей, так что почти с любого места можно наблюдать за работой контактного суши-бара, где готовят суши, роллы и сашими.

Тандем двух стран на кухне Shiba представлен шеф-поварами — Масао Кикучи и Андреем Цоем. Японец Кикучи работает на кухне с 16 лет; более десяти лет он оттачивал свое мастерство в традиционных ресторанах Японии, затем в Канаде, после чего в марте 2018 года принял предложение возглавить кухню нового проекта Аркадия Новикова . Масао и Андрей тщательно следят за качеством рыбы, которую привозят в ресторан прямиком из Японии, сочетают ее с российскими ингредиентами и используют японские техники приготовления, добиваясь лучшего вкуса. Меню составлено из классических блюд и мировых хитов кухни Страны восходящего солнца.

Главный акцент — свежая рыба и морепродукты. Двенадцать видов сашими (от 600 р.) и десять суши (от 180 р.) на любой вкус. Здесь можно найти торо, шимаджи, сузуки, хамачи, осьминога, хоккигай, уни и др. Кроме того, в меню представлен большой выбор темаки (7 шт. от 390 р.), а также роллов (14 шт. от 550 р.). Также стоит обратить внимание на «Обжаренный гребешок спайси» (620 р.), «Краб с угрем» (690 р.) и «Ассорти рыб» (950 р.). Помимо этого, можно пойти традиционным путем и начать обед, например, с закуски — морской водоросли Мозуку (850 р.), которая очень ценится японцами. Продолжить салатом с тунцом блюфин в томатном соусе и кайсо (550 р.). А на горячее попробовать жареные небольшие рыбки под названием «амадай» (550 р.), или же заказать «Оякодон» — рис с курицей, яйцом, рыбным бульоном и соевым соусом (450 р.). Барное меню Shiba составил Артем Талалай (Duran Bar, «Горыныч», Selfie), двукратный победитель в номинации «Лучший авторский коктейль» по версии международного конкурса барменов Diageo Reserve World Class. В Shiba Артем готовит десять лаконичных коктейлей с использованием ингредиентов из Японии: листьев кафрского лайма, юдзу, сливового вина, японского виски и др. Кроме того, шеф-бармен уже приготовил линейку из пяти освежающих летних лимонадов с тонкими азиатскими нотками, например — матча с алое (350 р.); личи, бузина и малина (350 р.); кардамон и роза (350 р.). Помимо этого, гостям предлагают двадцать видов саке, японское пиво, а также вина Старого и Нового Света, в том числе биодинамические. Интерьер Shiba воплощает в себе ценности Японии — минимализм, сдержанность и утонченность. Автор — Анастасия Землянская ("Клево", «Бок») — использовала в отделке теплый дуб и аскетичный бетон, а стены оформила панелями, которые отсылают к традиционным японским домам. Яркий цветовой акцент интерьера — красный круг, символизирующий не только флаг страны, но и древний знак «энсо», означающий «облик реальности», который является самым популярным символом в Японии.

Средний чек: 2 500 — 3 000 рублей Адрес: Большой Палашевский переулок, 1/14с1 Тел. : +7 (495) 276-70-67