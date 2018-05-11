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Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах
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Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах 

Рамблер 3 часа назад
Эти дамы ничего не стесняются, а посетителей кафе по всему миру новый тренд совсем не возмущает.
1/12  Ни селфи, ни белфи уже не в моде. Девушки хотят показывать другие части тела.
Фото:
2/12  Некоторые хотя бы демонстрируют свои прелести аккуратно - так, что другие посетители закусочных и ресторанов вроде как не видят
Фото:
3/12  Но кто-то совсем потерял стыд.
Фото:
4/12  Кто-то следует тренду, но даже не фотографирует еду. Главное, что голая грудь и что она в заснята в ресторане.
Фото:
5/12  Силиконовые прелести тоже нужно показать. Не зря же хирург старался.
Фото:
6/12  Кажется, вина было многовато...
Фото:
7/12  Эти девушки решили нанести двойной удар. Получилось?
Фото:
8/12  Может, она готовится к кормлению?
Фото:
9/12  В Японии любят маленькую грудь, но посетительница ресторана японской кухни об этом явно не знает.
Фото:
10/12  Наверно, она просто устала от одиночества, а потому решила продемонстрировать сразу все свои возможности на камеру.
Фото:
11/12  А это - посетительница питерского ресторана. Она почти сохранила чувство стыда.
Фото:
12/12  Эта девушка - гостья ресторана в Москве. Но парней на заднем плане ее вид не впечатлил.
Фото:
Ни селфи, ни белфи уже не в моде. А о лифтолуках и вовсе пора забыть. В тренде старый добрый #foodporn, но совсем не в том виде, как вы привыкли. Соцсети захлестнула волна девушек, которые демонстрируют голую грудь на фоне еды в кафе, закусочных, кофейнях и ресторанах по всему миру. И наличие других посетителей их вовсе не смущает. Впрочем, посетители тоже не торопятся делать замечания. Всех все устраивает, особенно поклонников голой женской груди, очевидно. Так что теперь поход в рестораны может принести не только гастрономическое удовольствие.
Главное правило приверженцев новой тенденции — не только грудь показать, но и еду. Правда, далеко не у всех получается эстетично соединить и то и другое.
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