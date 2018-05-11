Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах 

Ни селфи, ни белфи уже не в моде. А о лифтолуках и вовсе пора забыть. В тренде старый добрый #foodporn, но совсем не в том виде, как вы привыкли. Соцсети захлестнула волна девушек, которые демонстрируют голую грудь на фоне еды в кафе, закусочных, кофейнях и ресторанах по всему миру. И наличие других посетителей их вовсе не смущает. Впрочем, посетители тоже не торопятся делать замечания. Всех все устраивает, особенно поклонников голой женской груди, очевидно. Так что теперь поход в рестораны может принести не только гастрономическое удовольствие.
Главное правило приверженцев новой тенденции — не только грудь показать, но и еду. Правда, далеко не у всех получается эстетично соединить и то и другое.