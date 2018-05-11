Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах

Наверно, она просто устала от одиночества, а потому решила продемонстрировать сразу все свои возможности на камеру.

10/12 Наверно, она просто устала от одиночества, а потому решила продемонстрировать сразу все свои возможности на камеру.

Кто-то следует тренду, но даже не фотографирует еду. Главное, что голая грудь и что она в заснята в ресторане.

4/12 Кто-то следует тренду, но даже не фотографирует еду. Главное, что голая грудь и что она в заснята в ресторане.

Некоторые хотя бы демонстрируют свои прелести аккуратно - так, что другие посетители закусочных и ресторанов вроде как не видят

2/12 Некоторые хотя бы демонстрируют свои прелести аккуратно - так, что другие посетители закусочных и ресторанов вроде как не видят

Эти дамы ничего не стесняются, а посетителей кафе по всему миру новый тренд совсем не возмущает.

Ни селфи, ни белфи уже не в моде. А о лифтолуках и вовсе пора забыть. В тренде старый добрый #foodporn, но совсем не в том виде, как вы привыкли. Соцсети захлестнула волна девушек, которые демонстрируют голую грудь на фоне еды в кафе, закусочных, кофейнях и ресторанах по всему миру. И наличие других посетителей их вовсе не смущает. Впрочем, посетители тоже не торопятся делать замечания. Всех все устраивает, особенно поклонников голой женской груди, очевидно. Так что теперь поход в рестораны может принести не только гастрономическое удовольствие.

Главное правило приверженцев новой тенденции — не только грудь показать, но и еду. Правда, далеко не у всех получается эстетично соединить и то и другое.