Сообразили на двоих: отзыв о баре Tin Woodman

Расположение и интерьер

Лена: В двух минутах ходьбы от метро Проспект мира, в шаговой доступности от Аптекарского огорода (у нас даже столик был с видом на него). Мой идеальный план выглядит так: сначала погулять по красивому парку, а потом отправиться в Tin Woodman пропустить по стаканчику. Или по два: метро-то рядом, напоминаю. Интерьер очень простой: здесь ничего не будет отвлекать от гастрономических радостей. Для меня приятным бонусом стало музыкальное сопровождение. Оказалось, что никакую хитрую подборку ребята не составляют, а просто врубают радио.

Катя: Первое впечатление — очень уютно. Просто и со вкусом, ничего лишнего, много света, удобно расположенные столы, веселые бармены. В оформлении сразу обращаешь внимание на смешные рисунки на стенах, которые, как оказалось, создавала команда. Люблю подмечать такие детали.

Меню

Публикация от Tin Woodman bar (@tinwoodman_bar) 21 Окт 2017 в 4:34 PDT Лена: Первое, что меня поразило, это цены. Бургер за 380 рублей?! Да вы прикалываетесь! Мы точно в Москве? Порцию говяжьих ребер за 650 рублей мы еле осилили на двоих, а в салате с ростбифом (450 рублей) оказалось далеко не два кусочка мяса. Десертов в баре как таковых нет, но я не удержалась и заказала панкейки из меню завтраков. Кстати, позавтракать в Tin Woodman вы можете в любое время и все за те же очень гуманные деньги. Отдельно хочется сказать про кофе: в баре нет латте с пятью сиропами, капучино на птичьем молоке или тройного глясе. Здесь есть просто кофе. Ароматный, а больших белых чашках, такой душевный, что ты сразу переносишься куда-то на уютную дачную террасу. Аптекарский огород на горизонте усиливает впечатление.

Катя: С первого взгляда на меню понимаю — отличное место. Завтраки целый день? Сразу да! Я завтраковая девочка, мне иногда непременно нужно съесть на ужин омлет. Или бургер. Здесь подают и то, и другое, и можно еще вкусным салатом с лососем закусить. Отдельный бонус за фильтр-кофе, присоединяюсь к Лене.

Коктейли (и все остальное)

Лена: В меню несколько авторских коктейлей, каждый из которых подписан именем бармена, придумавшим его. Схематическое изображение бокала и подробное описание ингредиентов напитка позволяют составить максимальное представление о том, что вы заказываете. Я не большой спец по коктейлям, поэтому возможность оценить их предоставлю Кате. Ну а я сделаю выбор в пользу беспроигрышного варианта: красного сухого. Помимо вина, в ассортименте есть пиво и домашние настойки. Впрочем, бармен Николай раскрывает нам секрет: налить в Tin Woodman могут все, что гость пожелает: хоть граппу, хоть кальвадос.

Катя: Отличный выбор авторских коктейлей, сразу глаза разбегаются и хочется попробовать половину. Метро, конечно, рядом, но рисковать не будем, поэтому спрашиваем у бармена, что покислее. Первый вариант — «Тинс кап» — мне подсказали из меню, и он был чертовски вкусным, а в качестве добавки я попросила что-нибудь легкое и получила идеальный коктейль «Сабай Сабай». В следующий раз приду прицельно за ним. Кстати, каждый бармен здесь сам придумывает свой фирменный коктейль, так что меню имеет все шансы измениться к моему следующему приезду.

Вердикт

Лена: Заведение с удивительной атмосферой, которую я уже давно не встречала в московских барах. Все очень просто, по-домашнему, без понтов. Бармены щедро раздают рекомендации, шутят и общаются, при этом происходит все это очень органично и ненавязчиво. Простая и вкусная еда, хороший выбор напитков даже для тех, кто не любит коктейли. Завидую тем, кто рядом живет и работает: помимо вечерних посиделок с друзьями, они могут заглядывать сюда на завтрак и на ланч. В общем, я бы тут жила.

Катя: По всем параметрам отличное место: живи я в Москве, непременно стала бы завсегдатаем. А так с удовольствием буду возвращаться раз в год, попробовать новый коктейль и убедиться, что местные панкейки все так же вкусны.