Планы на выходные 12-13 мая: маркет «4 сезона», Валерий Сюткин и «Сырfest»

Мы знаем, куда тебе обязательно нужно попасть в эти выходные. Рассказываем!

Спектакль «В режиме ожидания Годо»

Адрес: Новослободская улица, 23 Цена: от 2200 руб.

Маркет «4 сезона»

12 и 13 мая в малом зале Центра дизайна Artplay пройдёт маркет «4 сезона», на котором ты сможешь купить косметику, парфюм, украшения, сумки и одежду ручной работы.

Адрес: ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10 Вход: бесплатно.

Выставка «Новая Япония»

В рамках перекрестного Года России и Японии в Москве проходит выставка современного японского мультимедийного искусства. Идея — взаимосвязь всего в природе.

Адрес: ул. Солянка, д. 1/2, стр. 2 Цена: до 300 руб.

https://www.youtube.com/watch?v=yKMhgRSDpug

«Он то, что надо» aka Валерий Сюткин даст большой сольный концерт в «Мумий Тролль Music Bar» 12 мая — приходи, чтобы своими ушами услышать настоящий «московский бит».

Адрес: ул. Тверская, 7 Цена: 1500 руб.

Tyga в Москве

https://www.youtube.com/watch?v=Af15pWwrGQw

А еще в эти выходные у тебя будет последний шанс купить билеты на концерт Tyga (сами в шоке, увидим бывшего парня Кайли Дженнер (20)) в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT в Москве 14 мая.

Адрес: улица Орджоникидзе, дом 11 Цена: от 1900 руб.

11 мая участник шоу Stand Up на ТНТ Виктор Комаров будет полтора часа веселить зрителей Театриума на Серпуховке. Помогать ему будут Евгений Чебатков и Алексей Большов.

Адрес: Павловская улица, дом 6 Цена: от 1300 руб.

«СЫРFEST-2018»

12 мая в Конаково (на родине русского сыроварения) пройдет масштабный гастрономический фестиваль сыра. Соберутся десятки фермеров и сыроваров из всей России и представят свою продукцию.

Адрес: Конаково

Цена: от 1500 руб.

Рестораны

«Китайская грамота»

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Рестораны кантонской кухни «Китайская грамота. Бар и Еда» в Барвихе и на Сретенке ввели более двадцати новых блюд: прессованные свиные ножки (240 руб.), хрустящая говядина (380 руб.), гречневую лапшу они готовят с осьминогами в перечном соусе (740 руб.) и другие вкусняшки.

Адрес: Сретенка, д. 1 «Казбек»

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В меню ресторана введено три блюда из морепродуктов, приготовленных в традиционных грузинских соусах: сациви с крабом (2190 руб.), креветки, мидии и гребешки в шкмерули (1590 руб.) и мидии с моллюсками в соусе чашушули (890 руб.). Грузинская кухня на необычный лад — попробовать определенно стоит.

Адрес: Улица 1905 года, 2 «Турандот»

А ресторан «Турандот» открыл Трельяжную террасу — это зеленый оазис в центре Москвы с винтажными фонтанами, парковыми колоннами и арками. Меню тоже обновили: сюда нужно идти за татаки из лосося (1250 руб.), дим-самами, украшенными золотом (990 руб.) и черными бао со свининой (390 руб.).

Адрес: Тверской бульвар 26 Подробнее: https://peopletalk.ru/article/plany-na-vyhodnye-12-13-maya-valerij-syutkin-i-syrfest/